Служение Папы Франциска в Великий Четверг

Утром 18 апреля, в Великий Четверг, Папа Франциск возглавил Святую Мессу освящения мира и благословения елея в базилике Святого Петра. На Литургии Великого Четверга духовенство Римской епархии обновило свои священнические обеты. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В своей проповеди Святейший Отец размышлял о евангельском чтением от Луки, в котором говорится о первом выступлении Иисуса в синагоге Назарета. По свидетельству Евангелий Господь часто бывал среди большого скопления людей: Ему приносят больных, Его просят о молитве и об изгнании злых духов; народ слушает Христа и неотступно следует за Ним. Господь уподобляется пастырю стада, и Его паства преображается. Папа Франциск выделил некоторые характерные черты тех, кто приходил к Учителю из Назарета.

Во-первых, множество людей искали Иисуса, следовали за Ним, находя в Нём радушный приём, в то время как ближайший круг учеников нередко грешил жестокосердием к приходящим. Так, при виде множества голодных людей в пустыне, ученики посоветовали Господу «отпустить народ», дабы он сам позаботился о своем пропитании. Однако же услышали в ответ категоричное: «Вы дайте им есть» (Мк 6,37). Это на вас лежит обязанность позаботиться о народе! Еще одна благодать, которую получал народ, — это радость: люди восхищались чудесами Христа, но прежде всего Им Самим. Третий дар — это благодать проницательности: люди открывались истине, звучащей в радикальном учении Спасителя.

Понтифик выделил четыре большие группы людей, которые были особыми получателями Божьего помазания: бедные, слепые, угнетённые и пленники. Именно они, встречаясь с Господом Христом, «обретали собственные лица и имена». Епископ Рима подчеркнул, что благодать и харизма Святого Духа, дарованная одному человеку или группе людей, действует на благо всех.

Обращаясь к пресвитерам, Папа напомнил, что образцами для них должны быть эти люди «с конкретными лицами», которых оживило и поставило на ноги Божье помазание:



«Мы, священники, — это тот бедняк, и мы хотим иметь сердце бедной вдовы, когда подаём милостыню, прикасаясь к руке нищего и глядя ему в глаза. Мы, священники, — это Вартимей, и каждое утро мы встаём, молясь: ‘Господи, дай мне прозреть!’ Мы, священники, в какой-то момент нашего греха являемся тем раненым, избитым до полусмерти злодеями. И мы хотим оказаться первыми в милосердных руках Доброго Самарянина, чтобы потом самим, своими руками, проявлять сострадание к другим». «Мы не являемся раздатчиками елея в бутылках, — подчеркнул Папа Франциск. — Мы помазываем, раздавая самих себя, наше призвание и сердце», и в то же время «нас помазывает вера и любовь нашего народа. Мы помазываем других, пачкая руки, касаясь ран, грехов и тревог народа; мы помазываем, наполняясь благоуханием их веры, надежды, верности и безоговорочной щедрости их самопожертвования. Тот, кто учится помазывать и благословлять, исцеляется от мелочности, злоупотреблений и жестокости».

В конце богослужения Епископ Рима, как и всякий епархиальный ординарий, благословил св. миро, используемое при совершении таинств Крещения, Миропомазания и Священства, и св. елей таинства Елеопомазания, совершаемого над больными и умирающими.

Еще одну Мессу — Воспоминания Тайной Вечери — Святейший Отец отслужил во второй половине дня в следственном изоляторе Веллетри в пригороде Рима. В ходе этого богослужения, ставшего для Папы Франциска пятым по счету в местах лишения свободы, он омыл ноги 12-ти заключенным. Отметим, что с 2016 г. по специальному распоряжению Папы в число лиц, которым в Великий Четверг омывают ноги, могут входить также и женщины.

В Мессе Вечери Господней, наряду с заключенными, принял участие и тюремный персонал. Всего следственный изолятор Веллетри вмещает 577 заключенных, разделенных по двум секциям: для подозреваемых в преступлении бывших работников правоохранительных органов и для психически больных преступников. 60% из содержащихся здесь заключенных — иностранцы.

