«Служение бедным приближает Царство Божье». Папа — волонтерам FIDESCO

В минувшую суббту, 20 марта, Святейший Отец принял на частной аудиенции в Ватикане делегатов католической неправительственной организации FIDESCO, которая на протяжении вот уже 40 лет работает в бедных странах в сфере медицины, образования, управления, ремёсел и сельского хозяйства, служа всем независимо от религиозных, этнических и культурных различий.

Епископ Рима пожелал руководителям и волонтёрам FIDESCO, чтобы великопостный визит помог им с обновленным энтузиазмом и радостью вернуться к служению бедным и обездоленным. Члены этой международной организации заботятся «о менее удачливых братьях и сёстрах, которые имеют меньше возможностей, но в равной степени любимы Богом» и наделены непреходящим достоинством.

Святейший Отец отметил, что период Великого поста завершается созерцанием Страстей Господних: «Страдающий Христос присутствует в бедном, отверженном, больном и голодном человеке, который несет в себе тайну Креста». Это созерцание поможет FIDESCO черпать от истоков своей миссии. Члены организации призваны сохранять очарование жизни «по Евангелию братства», и это станет подспорьем в самые тяжёлые моменты одиночества, уныния и разочарования.

Папа Франциск поблагодарил гостей за их миссионерское служение и свидетельство о Христе, «пришедшем спасти всего человека и всех людей». В течение сорока лет FIDESCO помогает целостному развитию людей, заботясь не только о материальных нуждах неимущих, но и об их социальной интеграции, интеллектуальном, культурном и духовном росте, наделяя каждого человека достоинством. В этом отношении Святейший Отец подчеркнул злободневность социальной доктрины Церкви, отметив, что «сегодня для верующих в Христа крайне важно быть свидетелями нежности и сострадания»:

«Слушая крик бедных, который резонирует внутри нас, отвечая на страдания других людей и выйдя наружу, чтобы коснуться их ран, то есть ран Христа, мы не только участвуем в созидании более красивого, более братского и более евангельского мира, но и укрепляем Церковь в её миссии приближения Царства Божьего».

Служение волонтёров, пусть даже временное, отметил Папа Франциск, приводит к их личностному росту как на человеческом уровне, так и на уровне духовной жизни. «Те, кто посвящают себя вашим миссиям, находят не только возможность открыться миру и культурам, но и ответить на Божью милость: ‘Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд’ (Лк 6,36)», – подчеркнул Святейший Отец, преподал гостям апостольское благословение и вверил их служение небесному покрову Пресвятой Богородицы.



Источник: Vatican News