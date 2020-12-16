Сложное Рождество: с сегодняшнего дня в Литве приостановлены публичные службы в храмах

С 16 декабря по 3 января в храмах Литвы прекращается совершение публичных служб, однако церкви по-прежнему будут открыты для посещения верующих, сообщила Конференция епископов Литвы.

«В эти дни особенно важно наше единство, солидарность и уважение друг к другу. С учетом серьезности произошедшей у нас ситуации и ограничений, объявленных властями страны, мы решили с 16 декабря до 3 января остановить публичные службы в храмах», – говорится в сообщении.

Епископы призывают верующих следить за службами в интернете, по радио и телевидению. Правда, храмы по-прежнему остаются открытыми, верующие в них смогут молиться в частном порядке, исповедоваться и по договоренности со священником принимать причастие. Священники будут дежурить в храмах и принимать верующих. Проведение похорон и прочих обрядов будет проходить лишь в кругу самых близких членов семьи.

Со среды в Литве вступили в силу более строгие карантинные условия, согласно которым запрещено без важных причин выходить из дому, ограничена работа магазинов, но разрешены прогулки в открытых местах в составе членов семьи или двух не проживающих вместе человек, пишет Интерфакс.