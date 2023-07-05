Слово Владыки Иосифа Верта на престольном празднике в приходе Святых апостолов Петра и Павла, г. Куйбышев, 2 июля 2023 года

Дорогие братья и сёстры!

Сегодня в Церкви мы переживаем синодальный процесс или путь, и я был очень рад услышать от вашего настоятеля, что молитвенные встречи в этом процессе проходят очень успешно.

Эти слова — «путь» и «процесс» — напоминают нам очень распространённое в наших службах действие: процессию. Например, недавно мы совершали Евхаристическую процессию в торжество Тела и Крови Христовых. В нынешнем году я участвовал в такой процессии, находясь в небольшом городке близ Франкфурта-на-Майне, причем в Германии этот день является выходным. Через крестный ход с Евхаристией мы прославляем самого Иисуса Христа, живущего среди нас в Святой Мессе под видом хлеба и вина. А сегодня один из ваших детей примет Святое Причастие впервые в своей жизни. Мы же помолимся о нём, чтобы Иисус, Которого он сегодня примет в своё сердце, сопровождал его на всём земном пути.

Всю нашу жизнь, всю нашу историю, историю всего мира мы можем сравнить с процессией. Наука говорит: движение — это жизнь. Это движение началось в начале времён, когда Господь Бог произнёс Своё слово: «Да будет». И началось! Мельчайшие частицы возникли из ничего и пришли в движение, соединяясь друг с другом и образуя всё. Появились звёзды, планеты, весь космос. Появилась земля и всё, что на ней: вода и суша, горы и долины, растительный и животный мир. И как венец всего Бог создал человека.

Весь этот процесс и все плоды этого процесса прославляют Творца. С сотворением Адама началась история человечества, которая уже по-новому, осознанно, должна прославить Господа. А конечная цель этого всемирного глобального процесса — это сам Бог. Вся эта многовековая процессия однажды предстанет перед вратами Рая, и кто потрудился в земной жизни, чтобы исполнить волю и замысел нашего Господа и Бога, тот услышит Его призыв: добрый и верный раб, войди в радость Господа своего!

Как в Евхаристической процессии есть стояния в пути, так и в мировой истории были стояния или моменты особой важности: Бог призывает Авраама, Моисей выводит народ избранный из рабства, и самым значительным событием, стоянием, которое изменило всё, стало пришествие в мир Сына Божия, рождение, страдания и смерть, и воскресение Иисуса Христа. А с Сошествием Святого Духа на сцену истории вступает Церковь. Пятидесятница — это день рождения Церкви. И опять: сегодня некоторые члены вашей общины примут таинство Миропомазания, примут дары Святого Духа, и мы помолимся о них, чтобы они сотрудничали с действием Святого Духа в их жизни, и однажды получили венец победителей.

2000-летняя история Церкви — она уже сама в себе Путь, Процессия и Процесс. Сколько удивительного мы видим на этом пути! А у его истоков — это конечно святых мучеников ряд. Сегодня мы торжественно празднуем двух самых известных и продуктивных из них: Петра и Павла.

Имя Петра в Евангелии упоминается намного чаще, чем имена других из двенадцати апостолов. Первое его имя было Симон, но Иисус назвал его Петром, что значит камень, скала, и на этом камне, говорит Иисус, Я построю Церковь Свою, и врата ада не одолеют её. Из церковного предания мы знаем и о крестной смерти Петра. Когда Пётр был приговорен к распятию на кресте, он взмолился и просил своих палачей, чтобы распяли его головой вниз, потому что не считал себя достойным умереть той же смертью, как его Господь и Учитель. Святой апостол Пётр был епископом Рима, а его наследники Римской кафедры всегда воспринимались Церковью первыми среди других епископов.

Святой же апостол Павел не был одним из двенадцати. Вначале он, молодой и ревностный фарисей, гнал Церковь Христову. Но когда Иисус призвал его у ворот Дамаска, куда он шёл, чтобы и там преследовать последователей Христовых, Павел — его первоначальное имя было Савл — тотчас же последовал за Господом. Из Савла стал Павел, апостол народов, который больше всех других апостолов потрудился в проповеди Евангелия. Он шёл по городам малой Азии и Европы до самого центра тогдашнего мира — Рима.

Из самых значимых событий последних лет выделяется II Ватиканский Собор, который был призван обновить Церковь, дать новый импульс проповеди Евангелия, чтобы люди нашего времени лучше понимали и воспринимали эту проповедь. Прошло уже 60 лет от времени этого Собора, а Церковь всё ещё работает над этим. Также и провозглашённый Папой Франциском более 2 лет назад синодальный путь призван продолжить миссию Собора. В своём вступительном документе Папа Франциск выделяет три слова, над которыми мы должны размышлять, молиться и претворять в жизни наших общин: общение, участие, миссия. И пусть Господь Бог благословит нас на этом пути!