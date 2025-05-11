Слово Папы Льва XIV перед молитвой Regina Caeli 11 мая 2025 года, Ватикан, площадь Святого Петра

Слово Папы Льва XIV перед молитвой Regina Caeli 11 мая 2025 года, Ватикан, площадь Святого Петра

Май 11, 2025

В полдень 11 мая возглавил на площади Св. Петра чтение первой в своем понтификате публичной молитвы «». Обращаясь к 100 000 паломников из разных стран, Епископ Рима предварил чтение богородичной молитвы словами:

«Дорогие братья и сестры, доброго вам воскресенья!

Я считаю Божьим даром то, что первое воскресенье моего служения в качестве Епископа Рима пришлось на воскресенье Доброго Пастыря, четвертое воскресенье Пасхи. В это воскресенье на Мессе всегда провозглашается десятая глава Евангелия от Иоанна, в которой Иисус являет Себя как истинный Пастырь, Который знает и любит своих овец и отдает за них Свою жизнь.

В это воскресенье вот уже 62 года отмечается Всемирный день молитвы о призваниях. А еще сегодня в Риме проходит Юбилей народного исполнительского искусства и духовых оркестров. Я с любовью приветствую всех этих паломников и благодарю их, потому что своей музыкой и выступлениями они поддерживают атмосферу радости праздника, праздника Христа, Доброго Пастыря: да, именно Он ведет Церковь Своим Святым Духом.

Иисус говорит в Евангелии, что Он знает Своих овец, и они слушают Его голос и следуют за Ним (см. Ин 10,27). Действительно, как учит св. Папа Григорий Великий, люди “отвечают на любовь тех, кто их любит” (Проповедь 14,3-6).

Поэтому сегодня, братья и сестры, я имею радость молиться вместе с вами и со всем Народом Божьим о призваниях, особенно о призваниях к священству и монашеству: Церковь очень нуждается в них! Важно, чтобы молодёжь находила в наших общинах радушный прием, внимание, поддержку на пути призвания, рассчитывая на достоверные примеры щедрого посвящения себя Богу и своим братьям и сестрам.

Давайте же присоединимся к призыву, оставленному Папой Франциском в его послании к сегодняшнему дню: радушно принимать и поддерживать молодых людей. Помолимся, дабы Небесный Отец помог нам быть друг для друга – каждому согласно своему статусу – пастырями “по сердцу Божьему” (см. Иер 3,15), помогающими друг другу жить в любви и истине. Я обращаюсь к молодёжи: не бойтесь! Примите приглашение Церкви и Господа Иисуса!

Пресвятая Дева Мария, вся жизнь Которой была ответом на призыв Господа, да сопровождает нас всегда в нашем следовании за Иисусом».


Источник: русская служба Vatican News

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