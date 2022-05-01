Слово Папы Франциска перед молитвой Regina Coeli в 3-е воскресенье Пасхи, 1 мая 2022 года

Комментируя Евангелие дня перед чтением молитвы «Царица небесная» в воскресенье 1 мая, Святейший Отец размышлял над третьим явлением воскресшего Иисуса апостолам. Передает русская служба Vatican News.

Эта встреча (Ин 21,1-19) происходит на берегу Галилейского озера, и среди участвующих в ней особое место занимает Симон Петр. Все начинается с сообщения апостола другим ученикам: «Иду ловить рыбу» (ст. 3), пояснил Папа. На первый взгляд в словах рыбака Петра нет ничего странного, однако, встретив Иисуса и последовав за Ним, он оставил это ремесло на берегу того же озера. И вот, в ожидании Воскресшего, Петр – возможно, немного разочарованный, – предлагает остальным вернуться к прежней жизни, и другие соглашаются с ним. Однако в ту ночь они «не поймали ничего» (ст. 3).

Подобное может случиться и с нами, продолжил Папа: «От усталости, разочарования, возможно, от лени мы рискуем забыть о Господе, пренебречь теми важными решениями, которые сами же приняли, и довольствоваться чем-то иным». Например, вместо общения в семье мы предпочитаем личные увлечения; забываем о молитве, о делах милосердия, занимаясь чем-то, что теперь нам кажется более важным. Однако, поступая так, мы в итоге остаемся разочарованными: именно такую досаду испытал Петр, когда вытянул пустые сети. Этот путь ведет назад и не приносит удовлетворения, подчеркнул Святейший Отец.

Тем временем Иисус возвращается на берег озера, где Он избрал Петра, Андрея, Иакова и Иоанна, продолжил Папа. Господь не упрекает учеников, а обращается к ним с нежностью: «Дети» (ст. 5). Он приглашает их – как и прежде – закинуть сети, и они едва справляются с невероятным уловом:

«Братья, сестры, когда мы вытягиваем пустые сети, не время жалеть себя, пытаться отвлечься, возвращаться к старым увлечениям. Это время снова отправиться в путь с Иисусом, найти в себе смелость начать все заново, отплыть с Ним на глубину. Вновь отправиться в путь, начать сначала, отплыть на глубину – именно это мы должны делать всегда, столкнувшись с разочарованием, или утратив смысл жизни. Если мы чувствуем, что пятимся назад, отправимся в путь с Иисусом, начнем все сначала, отплывем на глубину! Иисус ждет нас, и Он думает только о тебе, обо мне, о каждом из нас».

Петру нужна была эта «встряска». Услышав, как Иоанн кричит: «Это Господь!» (ст. 7), апостол бросается в воду и плывет к Иисусу. «Это было жестом любви, – пояснил Святейший Отец, – потому что любовь выходит за рамки полезного, удобного и надлежащего; она порождает изумление, вдохновляет на творческие, свободные порывы. В то время как Иоанн, самый младший, узнает Господа, Петр, самый старший, бросается к Нему. В этом погружении отражено все воодушевление Симона Петра, которое он обрел заново».

«Дорогие братья и сестры, сегодня мы призваны к новому порыву, к погружению в добро без страха что-то потерять; мы можем ждать, пока начнут другие, – сказал далее Папа. – Чтобы отправиться навстречу Иисусу, нам нужно выйти из устоявшегося равновесия наших привычек и интересов. Давайте зададимся вопросом: способны ли мы на какой-то всплеск щедрости, или же мы сдерживаем порывы сердца, вцепившись за свои привычки и опасения? Броситься в воду – вот слово дня Иисуса».

В конце этого эпизода Иисус трижды спрашивает Петра: «Любишь ли ты Меня?» (ст. 15,16). Воскресший Господь сегодня задает этот вопрос каждому из нас: «Любишь ли ты Меня?». Иисус хочет, чтобы в светлые пасхальные дни и наши сердца тоже возродились, потому что вера – это не вопрос знания, а вопрос любви, подчеркнул Святейший Отец:

«‘Любишь ли ты Меня?’, – спрашивает Иисус тех, у кого пустые сети и кто боится начать все заново, у кого не хватает смелости броситься в воду и кто утратил решимость. ‘Любишь ли ты Меня?’, – вопрошает Иисус. С этой минуты Петр навсегда оставил рыбацкое дело и посвятил себя служению Богу и братьям, вплоть до того, что отдал свою жизнь здесь, где мы сейчас находимся. Хотим ли мы любить Иисуса?».

«Пресвятая Богородица, с готовностью ответившая согласием Господу, да поможет нам вновь открыть в себе порыв творить добро», – воззвал Папа, завершая размышление на Ватиканской площади Святого Петра.