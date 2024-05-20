Слово Папы Франциска в праздник Пятидесятницы перед молитвой Regina Caeli, 19 мая 2024 года, Ватикан, площадь Святого Петра

Возглавив чтение молитвы «Царица Небесная» в праздник Пятидесятницы, Папа Франциск размышлял над евангельским чтением из литургии дня, в котором Иисус говорит о Святом Духе и утверждает, что Он научит нас «всему, что услышит» (см. Ин 16,13). Передает русская служба Vatican News.

Святой Дух наставляет словами, которые выражают такие прекрасные чувства, как привязанность, благодарность, доверие, милость, пояснил Папа. Благодаря этим словам мы познаем вечную Любовь Бога: это слова общения между Отцом и Сыном. Святой Дух повторяет в нас эти плодотворные слова, которые порождают и взращивают в нашем сердце те же чувства и те же намерения.

Поэтому важно, чтобы христиане ежедневно питались Словом Божьим, Словом Иисуса, вдохновленным Святым Духом, сказал Епископ Рима и напомнил о необходимости читать хотя бы небольшой отрывок из Евангелия каждый день, используя для чтения любой благоприятный момент. Процитировав священника и поэта Клементе Ребору, написавшего о своём обращении «И Слово заставило умолкнуть мою болтовню!» (Curriculum vitae), Папа Франциск пояснил, что это способ предоставить место голосу Святого Духа сначала в нас самих, а затем в евхаристическом поклонении: склоняясь перед Богом в тишине, мы произносим добрые слова внутри себя, в своем сердце, чтобы потом иметь возможность сказать их другим, друг другу. Таким образом мы видим, что они исходят от голоса Утешителя, от Святого Духа.

«Дорогие сестры и братья, читать Евангелие и размышлять над ним, молиться в тишине, говорить добрые слова, – это не сложно, мы все можем это делать», – подчеркнул Папа и призвал задуматься над тем, какое место эти слова занимают в нашей жизни, как часто мы их используем, чтобы лучше внимать Святому Духу и стать Его отголоском для других

«Пресвятая Дева Мария, пребывавшая в Пятидесятницу вместе с апостолами, да соделает нас послушными голосу Святого Духа», – воззвал Папа Франциск, завершая размышление.