Слово Папы Франциска перед молитвой Angelus, 17 сентября 2023 года, Ватикан, площадь Святого Петра

Во время встречи с верующими на молитве «Ангел Господень», которая состоялась в Ватикане 17 сентября 2023 года, Папа Франциск размышлял над богослужебным евангельским отрывком, в котором рассказывается, как апостол спросил Иисуса Христа о том, сколько раз прощать своего ближнего (Матфея 18:21). Передает русская служба Vatican News.

Апостол Петр спрашивает Иисуса: «Господи! сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз?» (ст. 21). Число семь в Библии указывает на полноту, и поэтому в своем вопросе Петр проявляет большую щедрость, пояснил Папа Франциск. Но Иисус еще более великодушен: «Не говорю тебе: до семи, но до седмижды семидесяти раз» (ст. 22). Тем самым Христос призывает прощать без расчетов, прощать все и всегда, так же, как поступает с нами Бог. Именно так призваны поступать те, кто совершает Таинство Божьего прощения: прощать всегда. «Я часто говорю об этом исповедникам: прощайте всегда», – подчеркнул Святейший Отец.

Поясняя Свой ответ, Иисус рассказывает притчу, продолжил Папа: некий государь, умилосердившись, прощает слуге долг в 10 000 талантов, непомерную, огромную сумму, равную, по разным оценкам, от двухсот до пятисот тонн серебра. Это был неподъемный долг, который невозможно было погасить, даже работая всю жизнь: и все же властитель прощает слугу «из чистого милосердия» (ст. 27). Однако затем этот слуга, долг которого был прощен, не проявляет никакого милосердия к своему товарищу, который должен ему 100 динариев. Это тоже значительная сумма, но она не идет ни в какое сравнение с предыдущей, – той, которую простил Бог, отметил Святейший Отец.

«Послание Иисуса конкретно: Бог прощает неисчислимо, сверх всякой меры. Он всегда действует из любви и бескорыстно. Мы не можем отплатить Ему, но, прощая брата или сестру, мы подражаем Ему. Поэтому прощение – это не просто добрый поступок, который можно совершить или не совершить: это главное условие для тех, кто является христианином. Каждый из нас, – подчеркнул Папа Франциск, – по сути, является ‘прощенным’ или ‘прощенной’: Бог отдал за нас Свою жизнь, и мы никак не можем компенсировать Его милосердие, которое всегда пребывает в сердце Бога. Однако, соответствуя Его бескорыстию – то есть прощая друг друга – мы можем свидетельствовать о Нем, сея вокруг себя новую жизнь. Ведь без прощения нет надежды, без прощения нет мира. Прощение – это кислород, очищающий воздух, загрязненный ненавистью, это противоядие, исцеляющее яды обид, это способ разрядить гнев и исцелить многие болезни сердца, отравляющие общество».

Подводя итог размышлению, Святейший Отец призвал верующих:

«Давайте спросим себя: верим ли мы в то, что получили от Бога дар безмерного прощения? Чувствуем ли мы радость от осознания того, что Он всегда готов простить наши падения, даже когда другие этого не делают, даже когда мы сами не можем простить себя? И еще: можем ли мы в свою очередь простить тех, кто причинил нам боль? В связи с этим я хотел бы предложить вам небольшое упражнение: давайте попробуем сейчас, каждый из нас, подумать о человеке, который нас обидел, и попросим у Господа сил простить его. Давайте простим его из любви к Господу: это принесет нам пользу, это восстановит мир в наших сердцах. Мария, Матерь Милосердия, да поможет нам принять Божью милость и прощать друг друга».