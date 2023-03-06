Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень» во 2-е воскресенье Великого поста, 5 марта 2023 года, площадь Святого Петра

Предваряя чтение молитвы Angelus во второе воскресенье Великого поста, Папа размышлял о Евангелии Преображения, которое учит нас тому, как важно быть с Иисусом. «Находясь с Ним, мы учимся видеть в Его лике сияющую красоту самоотверженной любви, даже если она несет на себе следы креста», — сказал он. Передает русская служба Vatican News.

Иисус берет Петра, Иакова и Иоанна с собой на гору и открывается им во всей своей красоте как Сын Божий (ср. Мф 17, 1-9), напомнил Святейший Отец и предложил остановиться на этой сцене и задуматься: в чем же заключается эта красота? Что именно видят ученики? «Они видят свет Божьей святости, сияющий на лике и одеждах Иисуса, совершенного образа Отца».

«Бог есть Любовь, — продолжил Папа, — и поэтому ученики своими глазами увидели красоту и великолепие Божественной любви, воплощенной во Христе. Это было предвкушение рая». «Какое неожиданное открытие для учеников! — подчеркнул Папа Франциск. — Так долго перед их глазами был лик Любви, но они никогда не осознавали ее красоты! Только теперь они осознали ее с безмерной радостью».

Святейший Отец отметил, что, позволяя апостолам пережить этот опыт, Иисус формирует их, готовит к еще более важному шагу: пройдет совсем немного времени, и им нужно будет суметь увидеть в Нем ту же красоту, когда Он взойдет на Крест и Его лик будет обезображен. Петр пытается понять: он хотел бы остановить время, поставить сцену на «паузу», остаться там и продлить этот чудесный опыт; но Иисус не позволяет ему сделать это, — ведь Его свет нельзя свести к «волшебному мгновению». Тогда он стал бы чем-то ложным, искусственным, растворившимся в тумане мимолетных чувств. Напротив, Христос — это свет, указующий путь, как огненный столп для народа в пустыне (ср. Исх 13, 21). Красота Иисуса не отгораживает учеников от реальной жизни, но дает им силы следовать за Ним в Иерусалим, на Крест.

«Это Евангелие показывает путь также и нам: оно учит нас, как важно пребывать с Иисусом, даже когда нелегко понять все, что Он говорит и делает для нас, – продолжил Папа. — Находясь с Ним, мы учимся видеть в Его лице сияющую красоту самоотверженной любви, даже когда она несет на себе следы креста. У Него мы учимся видеть ту же красоту в лицах людей, которые каждый день идут рядом с нами: членов семьи, друзей, коллег, тех, кто заботится о нас самыми разными способами».

«Сколько светящихся лиц, сколько улыбок, сколько морщин, сколько слез и шрамов говорят о любви вокруг нас! Давайте научимся видеть их и наполнять ими наши сердца. Давайте нести другим свет, который мы получили, конкретными делами любви (ср. 1 Ин 3, 18), более щедро погружаясь в наши повседневные занятия, любя, служа и прощая с еще большим воодушевлением и готовностью».

Давайте спросим себя, продолжил Папа: умеем ли мы различить свет Божьей любви в нашей жизни? Узнаем ли мы его с радостью и благодарностью в лицах тех, кто нас любит? Ищем ли мы вокруг себя признаки этого света, который наполняет наши сердца и открывает их для любви и служения? Или мы предпочитаем соломенные костры идолов?

Завершая размышление, Святейший Отец воззвал к Пресвятой Богородице, дабы Она, «сохранившая в Своем сердце свет Своего Сына даже во тьме Голгофы», всегда сопровождала нас на пути любви.