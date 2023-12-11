Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень» во 2-е воскресенье Адвента, 10 декабря 2023 года, площадь Святого Петра

В полдень 10 декабря, предваряя чтение молитвы Angelus во II воскресенье Адвента, Папа Франциск прокомментировал евангельский эпизод о предтече Иисуса – Иоанне Крестителе, которого св. Марк описывает как «глас вопиющего в пустыне» (Мк 1,1-8). Передает русская служба Vatican News.

«Казалось бы, эти два образа – безлюдная пустыня, где не с кем общаться, и голос, средство для общения, – исключают друг друга, но в Крестителе они соединяются». Иоанн проповедует у реки Иордан, там, где его народ за много веков до этого ступил на Землю обетованную, напомнил Святейший Отец. Тем самым Иоанн как бы говорит: чтобы услышать Бога, нужно вернуться в пустыню, туда, где в течение сорока лет Он сопровождал, защищал и наставлял Свой народ. Пустыня требует молчания и сосредоточенности на том, что необходимо для жизни.

Это вечно актуальное напоминание, отметил Папа: чтобы жить истинной жизнью, необходимо избавляться от «лишнего», постигая то, что действительно важно перед Богом. Избавиться от загрязнения суетными словами и болтовней можно лишь молчанием и молитвой, приглашая Иисуса, Слово Небесного Отца, в свою жизнь. Молчание и умеренность в словах, в использовании вещей, СМИ и соцсетей – важнейшие элементы христианской жизни, подчеркнул Папа.

Второй образ – голос – помогает выразить то, что мы думаем и носим в сердце, сказал далее Епископ Рима:

«Голос тесно связан с молчанием, он выражает внутренние плоды внимания к подсказкам Святого Духа. Если человек не умеет молчать, ему трудно сказать что-то хорошее, но чем осознаннее молчание, тем сильнее слово. Пророческая сила голоса Иоанна связана с подлинностью его опыта и чистотой сердца».

Подводя итог комментарию, Святейший Отец призвал задуматься над тем, какое место занимает молчание в нашей жизни: это пустая, возможно, гнетущая тишина или же пространство для внимания, молитвы, чистоты сердца? Проявляем ли мы умеренность или же наполняем жизнь излишеством? «Даже если это означает идти против течения, давайте ценить молчание, умеренность и умение слушать. Мария, Пресвятая Дева молчания, да поможет нам полюбить пустыню и стать достойными доверия голосами, возвещающими о ее грядущем Сыне», – заключил Святейший Отец.