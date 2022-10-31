Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень» в 31-е воскресенье Рядового времени, 30 октября 2022 г., площадь Святого Петра

Перед чтением молитвы Angelus в последнее воскресенье октября Святейший Отец размышлял над отрывком из Евангелия от Луки, в котором описана встреча Иисуса с начальником мытарей Иерихона Закхеем. Основой повествования, подчеркнул Папа, является глагол «искать», два ищущих друг друга взгляда: взгляд Закхея, ищущего Иисуса, и взгляд Иисуса, ищущего Закхея. Передает русская служба Vatican News.

Закхей – сборщик налогов, напомнил Папа; будучи евреем, он собирал подати от имени римских правителей, и в глазах своих соотечественников он был предателем. Он разбогател, пользуясь своим положением. Поэтому Закхея ненавидели и называли грешником. В тексте говорится, что «он был мал ростом» (ст. 3), возможно, это намек на его внутреннее ничтожество, на его неприглядную, нечестную жизнь, со взглядом, всегда обращенным к низменному. Но тот факт, что он был невысокого роста, важен в этой истории: ради того, чтобы увидеть Иисуса, Закхей даже выставляет себя на посмешище – ему приходится взобраться на дерево. Он делает это потому, что при всей своей низости чувствует необходимость искать того, кто посмотрит на него и выведет из трясины, в которой он оказался. История Закхея учит нас, что в жизни никогда не бывает все потеряно. Всегда можно начать все сначала, перезапустить, обратиться. Именно это и делает Закхей.

В этом смысле, продолжил Святейший Отец, решающим является взгляд Иисуса. Он был послан Отцом искать потерянных; идя через Иерихон, Он проходит рядом с деревом, на котором сидел Закхей:

«Евангелие повествует, что ʺИисус, взглянув [наверх], увидел его и сказал ему: Закхей! сойди скорее; ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в домеʺ (ст. 5). Прекрасен этот образ, ибо, если Иисусу приходится смотреть вверх, это значит, что Он смотрит на Закхея снизу. В этом – вся история спасения: Бог не смотрел на нас сверху вниз, чтобы унизить и осудить; напротив, Он склонился, чтобы омыть нам ноги, глядя на нас снизу вверх и восстанавливая наше достоинство».

Божий взгляд никогда не задерживается на нашем прошлом, полном ошибок, но с бесконечным доверием смотрит на то, кем мы можем стать, продолжил Франциск:

«И если порой мы чувствуем себя людьми “низкого роста”, не способными справиться с жизненными трудностями, а тем более – соответствовать Евангелию, погрязшими в проблемах и грехах, Иисус всегда смотрит на нас с любовью: как в истории с Закхеем, Он идет нам навстречу, зовет нас по имени и, если мы принимаем Его, приходит в наш дом».

Давайте подумаем, как мы сами смотрим на себя, предложил Папа: «Чувствуем ли мы себя неполноценными и смиряемся с этим или же именно тогда, когда чувствуем себя подавленными, мы ищем встречи с Иисусом? Каким взглядом мы смотрим на тех, кто ошибается и пытается подняться из праха своих ошибок? Не смотрим ли свысока, с осуждением и презрением? Давайте помнить, что смотреть на человека сверху вниз можно только в одном случае – чтобы помочь ему подняться, и никак иначе».

Христиане должны смотреть на других взором Христа, поддерживая, обнимая, сострадая. Именно так должна всегда смотреть на своих чад Церковь, взором Христа, а не взором обвинителя, подчеркнул Святейший Отец, завершая размышление.