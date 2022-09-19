Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень» в 25-е воскресенье Рядового времени, 18 сентября 2022 г., площадь Святого Петра

Перед чтением молитвы Angelus 18 сентября Папа Франциск размышлял над отрывком из воскресного Евангелия, в котором излагается притча о нечестном управляющем (Лк 16,1-13). Святейший Отец отметил трудность понимания этого текста и предложил верующим задаться вопросом: что желает сказать нам Иисус этой притчей? Передает русская служба Vatican News.

«Из рассказа мы видим, что продажный управитель оказался в беде потому, что воспользовался имуществом своего хозяина; теперь ему придется отчитаться и потерять свою работу. Но он не сдается, не смиряется со своей участью и не играет роль жертвы; напротив, он действует умно, ищет решение, проявляет изобретательность», – напомнил Папа. Иисус использует эту притчу, чтобы побудить нас к размышлению: «Сыны века сего догадливее сынов света в своем роде» (ст. 8). Те, кто ходит во тьме, то есть живет по мирским критериям, умеют выкрутиться даже попав в беду – они хитрее других. В то время как мы, ученики Иисуса, бываем наивными, не умеем взять на себя инициативу, чтобы искать пути выхода из трудностей, впадаем в уныние и чувствуем себя жертвами, пояснил Папа: «Господь хочет, чтобы мы были смекалисты в евангельском смысле, бодрствовали и были внимательны, чтобы правильно оценивали реальность, были креативными в поиске верных решений для себя и для других».

Хитрость управителя состояла в том, что он решил сделать скидку должникам и завести с ними дружбу, надеясь, что они помогут, когда хозяин его уволит. Для этого он использует богатство хозяина, то есть, продолжает воровать. Здесь Иисус дает нам урок о том, как использовать материальные блага: «Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители» (ст. 9). То есть, чтобы наследовать жизнь вечную, не нужно накапливать блага этого мира, но важна та любовь, которой мы живем в братских отношениях, пояснил Папа: «Вот призыв Иисуса: не используйте блага мира сего лишь для себя, эгоистично, но используйте их для дружбы, для добрых отношений, для дел милосердия, для братства и заботы о самых слабых».

Продолжая размышление, Святейший Отец отметил, что в современном мире тоже есть истории коррупции, подобные рассказанной в притче; нечестное поведение, несправедливая политика, эгоизм. Однако нам, христианам, не позволено унывать или, что еще хуже, пускать все на самотек, оставаться равнодушными. Напротив, мы призваны быть креативными в делании добра, использовать с благоразумием и евангельской смекалкой блага этого мира – не только материальные, но и все дары, полученные от Господа, причем не для собственного обогащения, а для порождения братской любви и социальной дружбы.

В конце размышления Папа Франциск призвал христиан подражать Пресвятой Деве Марии: «Быть нищими духом и богатыми взаимной любовью».