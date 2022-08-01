Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень» в 18-е воскресенье Рядового времени, 31 июля 2022 г., площадь Святого Петра

Материальные блага могут стать идолом – вместо того, чтобы пользоваться ими, мы начинаем им служить. Поэтому Иисус предостерегает от жадности и подчеркивает, что идолопоклонство является тяжким преступлением против Бога, сказал Папа в своем размышлении перед молитвой Angelus, ссылаясь на довольно обычную жизненную ситуацию, описанную в Евангелии дня, когда два брата не могут прийти к согласию по поводу наследства. Передает русская служба Vatican News.

Папа отметил, что подобные проблемы встречаются среди нас ежедневно. Во многих семьях возникают ожесточенные споры из-за денег, многие люди перестают разговаривать друг с другом и разрывают отношения. Поэтому Иисус ясно говорит: «Берегитесь любостяжания». «Любостяжание – это безудержная жадность к имуществу, постоянное желание обогатиться», – пояснил Папа.

«Это недуг, который разрушает людей, потому что жажда обладания вызывает привыкание. Как правило, обладающие многим никогда не бывают довольны тем, что имеют: они всегда хотят большего, и только для себя. Таким образом они теряют свою свободу, рабски привязавшись к тому, что, как это ни парадоксально, должно было служить им для свободной и безмятежной жизни. Вместо того чтобы пользоваться деньгами, они становятся их рабами. Но этот недуг – алчность – столь же опасен и для общества: сегодня он становится причиной других парадоксов, несправедливости, какой не было никогда в истории, когда немногие имеют много, а многие — мало или вообще ничего. Вспомним также о войнах и конфликтах: их причиной почти всегда является жажда ресурсов и богатства. За любой войной кроется множество интересов, и одним из них, безусловно, является торговля оружием. Эта торговля — скандальная реальность, с которой мы не должны и не можем мириться».

Папа подчеркнул, что в основе всего этого лежат не только какие-то влиятельные силы или определенные экономические системы, а алчность, которая таится в сердце каждого человека. Поэтому давайте спросим себя, призвал Святейший Отец: насколько отстраненно мы относимся к материальным благам, к богатству? Жалуемся ли мы на нехватку чего-то или довольствуемся тем, что есть? Поддаемся ли искушению во имя денег и возможностей пожертвовать отношениями, своей порядочностью и честностью? Поступая так, мы поклоняемся материальным благам как идолам. Поэтому Иисус предостерегает нас, говоря, что нельзя служить двум господам, Богу и богатству (ср. Лк 16,13). Служение богатству – это идолопоклонство, это оскорбление Бога.

«Значит, – можем мы подумать, — нельзя желать быть богатыми? Конечно, можно, и даже правильно желать этого. Хорошо быть богатыми, но богатыми, как Бог! Он богаче всех: Он богат состраданием и милосердием. Его богатство никого не обделяет, не вызывает ссор и разногласий. Это богатство, которое Бог любит раздавать, делиться им. Накопления материальных благ недостаточно для того, чтобы жить хорошо, потому что, как говорит Иисус, жизнь не зависит от того, что мы имеем. Наоборот, она зависит от хороших отношений: с Богом, с другими людьми и с теми, кто имеет меньше. Поэтому спросим себя: как я хочу разбогатеть? Угождая Богу или потакая своей жадности? Какое наследство я хочу оставить – деньги на счету в банке, материальные вещи или счастливых людей вокруг меня, добрые дела, которые не забываются, людей, которым я помог вырасти и повзрослеть?».

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Приветствуя паломников после чтения богородичной молитвы, Святейший Отец упомянул о своем апостольском путешествии в Канаду, завершившемся накануне, выразив благодарность «всем тем, кто сделал это покаянное паломничество возможным, начиная с гражданских властей, глав коренных народов и канадских епископов. Я искренне благодарю всех, кто сопровождал меня своими молитвами. Спасибо вам всем!» – сказал Папа.