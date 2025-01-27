Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень», 26 января 2025 г., Ватикан, площадь Святого Петра

Перед чтением молитвы Angelus в Воскресенье Слова Божьего Папа Франциск призвал верующих не уподобляться соотечественникам Христа, которые не поверили, что Он – Мессия. Мы тоже подвержены риску полагать, что «уже знаем о Нем всё»: каждый должен признать в Нем Сына Божьего. Передает русская служба Vatican News.

Евангельское чтение представляет Иисуса в синагоге Назарета, Его родного города, напомнил Святейший Отец. Господь читает отрывок из Книги пророка Исаии, в котором возвещается о миссии грядущего Мессии – делах благовестия, исцеления и освобождения. Затем, в наступившей тишине, Христос подытоживает: «Ныне исполнилось писание сие» (Лк 4,21).

Люди, которые знали Иисуса как сына плотника Иосифа, недоумевают: как Он может заявлять о Себе, как о Мессии? Но это было именно так, подчеркнул Папа: Иисус провозглашает, что благодаря Его присутствию наступило «лето Господне благоприятное» (ст. 19):

«Такова радостная весть для всех и в особенности для бедных, узников, слепых, угнетенных. Об этом говорит Евангелие».

В тот день в Назарете Господь поставил Своих собеседников перед выбором относительно Своей личности и миссии. Никто в синагоге не мог не задаться вопросом: этот сын плотника присвоил Себе чужую роль или же Он действительно Мессия, посланный спасти людей от греха?

Евангелист отмечает, что соотечественники не сумели признать в Иисусе помазанника Божьего, ибо им казалось, что они слишком хорошо Его знают. То же самое может происходить и с нами, и мы тоже должны признать в Иисусе Сына Божьего, нашего Спасителя, продолжил Папа:

«Нам, как и Его соотечественникам, может казаться, что мы уже знаем Его, что мы уже знаем о Нем всё, что мы выросли с Ним, были с Ним в школе, в приходе, на уроках катехизиса, в стране с католической культурой».

Чувствуем ли мы уникальную власть, с которой говорит Иисус из Назарета, задался вопросом Папа Франциск:

«Признаём ли мы, что Он несёт весть о спасении, которое не может дать никто другой? Чувствуем ли мы себя нуждающимися в этом спасении? Чувствуем ли мы себя в какой-то степени бедными, заключенными в тюрьму, слепыми, угнетенными? – Лишь если мы признаем это, для каждого из нас наступит ‘лето Господне благоприятное’»!

«Обратимся с упованием к Марии, Матери Божьей и нашей Матери, дабы она помогла нам узнать Иисуса», – воззвал Папа, завершая размышление.