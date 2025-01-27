Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень», 26 января 2025 г., Ватикан, площадь Святого Петра

Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень», 26 января 2025 г., Ватикан, площадь Святого Петра

Январь 27, 2025

Перед чтением молитвы в Воскресенье Слова Божьего призвал верующих не уподобляться соотечественникам Христа, которые не поверили, что Он – . Мы тоже подвержены риску полагать, что «уже знаем о Нем всё»: каждый должен признать в Нем Сына Божьего. Передает русская служба Vatican News.

Евангельское чтение представляет Иисуса в синагоге Назарета, Его родного города, напомнил Святейший Отец. Господь читает отрывок из Книги пророка Исаии, в котором возвещается о миссии грядущего Мессии – делах благовестия, исцеления и освобождения. Затем, в наступившей тишине, Христос подытоживает: «Ныне исполнилось писание сие» (Лк 4,21).

Люди, которые знали Иисуса как сына плотника Иосифа, недоумевают: как Он может заявлять о Себе, как о Мессии? Но это было именно так, подчеркнул Папа: Иисус провозглашает, что благодаря Его присутствию наступило «лето Господне благоприятное» (ст. 19):

«Такова радостная весть для всех и в особенности для бедных, узников, слепых, угнетенных. Об этом говорит ».

В тот день в Назарете Господь поставил Своих собеседников перед выбором относительно Своей личности и миссии. Никто в синагоге не мог не задаться вопросом: этот сын плотника присвоил Себе чужую роль или же Он действительно Мессия, посланный спасти людей от греха?

Евангелист отмечает, что соотечественники не сумели признать в Иисусе помазанника Божьего, ибо им казалось, что они слишком хорошо Его знают. То же самое может происходить и с нами, и мы тоже должны признать в Иисусе Сына Божьего, нашего Спасителя, продолжил Папа:

«Нам, как и Его соотечественникам, может казаться, что мы уже знаем Его, что мы уже знаем о Нем всё, что мы выросли с Ним, были с Ним в школе, в приходе, на уроках катехизиса, в стране с католической культурой».

Чувствуем ли мы уникальную власть, с которой говорит Иисус из Назарета, задался вопросом Папа Франциск:

«Признаём ли мы, что Он несёт весть о спасении, которое не может дать никто другой? Чувствуем ли мы себя нуждающимися в этом спасении? Чувствуем ли мы себя в какой-то степени бедными, заключенными в тюрьму, слепыми, угнетенными? – Лишь если мы признаем это, для каждого из нас наступит ‘лето Господне благоприятное’»!

«Обратимся с упованием к Марии, Матери Божьей и нашей Матери, дабы она помогла нам узнать Иисуса», – воззвал Папа, завершая размышление.

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