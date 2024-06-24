Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень», 23 июня 2024 года, Ватикан, площадь Святого Петра

Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень», 23 июня 2024 года, Ватикан, площадь Святого Петра

Июнь 24, 2024

«Господь не избавляет нас от невзгод, но помогает им противостоять, никогда не оставляя в одиночестве. Он дарует нам . Преодолевая трудности с помощью Иисуса, мы учимся все больше прилепляться к Нему и уповать на Его силу, выходящую далеко за пределы наших возможностей», – сказал в полдень 23 июня, обращаясь к паломникам на площади Святого Петра перед богородичной молитвой . Передает русская служба Vatican News.

Воскресное повествует о буре на Тивериадском озере. Лодка, в которой находился Господь со Своими учениками, могла затонуть. «Спавший в это время Иисус просыпается, приказывает ветру утихнуть, и все успокаивается», – сказал Папа, уточнив, что «предыдущим вечером именно Иисус велел ученикам сесть в лодку и переплыть озеро».

Хотя некоторые из апостолов были рыбаками, шторм сильно напугал их. «Кажется, Иисус хочет испытать их на прочность. Однако Он не оставляет их одних, Он с ними в лодке, Он спокоен, более того, спит. Когда же начинается буря, Своим присутствием Он успокаивает их, ободряет, побуждает к большей вере и сопровождает до тех пор, пока они не выйдут из опасной ситуации», – отметил Епископ Рима.

Именно таким образом Иисус пожелал «укрепить веру и отвагу учеников», отметил Папа:

«Действительно, после этого случая они глубже осознали силу Иисуса и Его присутствие среди них, а значит, стали сильнее. Они были готовы к другим препятствиям и трудностям, в том числе к боязни проповедовать. Преодолев это испытание вместе с Господом, в дальнейшем они сумели противостоять многим другим, вплоть до креста и мученической смерти – чтобы нести Евангелие всем народам».

Господь поступает так же с современными христианами, особенно в Евхаристии, отметил Папа: «Он собирает нас вокруг Себя, дарует Свое Слово, питает Своим Телом и Кровью, а затем приглашает выйти в открытое море окружающего мира», – Господь хочет, чтобы мы передавали Его слова нашим современникам.

«Мы учимся смело и великодушно преодолевать неуверенность и нерешительность, закрытость и предрассудки, чтобы всем рассказать: Царство Небесное существует и оно уже здесь. Вместе с Иисусом мы можем помочь его росту, преодолевая любые преграды».

Папа Франциск призвал верующих задаться вопросами:

«Вспоминаем ли мы в моменты испытаний важные ситуации, когда ощущалось присутствие и помощь Господа? Давайте подумаем: когда надвигается какая-то буря, даем ли мы тревоге поглотить нас или же прилепляемся к Иисусу, находя утешение и покой в молитве, тишине, внимая Его Слову, поклоняясь Ему, по-братски поддерживая друг друга своей верой?».

Перед тем, как преподать паломникам апостольское благословение, Епископ Рима сказал:

«Пусть Дева Мария, смиренно и отважно принявшая волю Бога, дарует нам в трудные минуты душевный покой, который наступает, когда мы вверяем себя Господу».

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