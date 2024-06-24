Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень», 23 июня 2024 года, Ватикан, площадь Святого Петра

«Господь не избавляет нас от невзгод, но помогает им противостоять, никогда не оставляя в одиночестве. Он дарует нам смелость. Преодолевая трудности с помощью Иисуса, мы учимся все больше прилепляться к Нему и уповать на Его силу, выходящую далеко за пределы наших возможностей», – сказал Папа Франциск в полдень 23 июня, обращаясь к паломникам на площади Святого Петра перед богородичной молитвой Angelus. Передает русская служба Vatican News.

Воскресное Евангелие повествует о буре на Тивериадском озере. Лодка, в которой находился Господь со Своими учениками, могла затонуть. «Спавший в это время Иисус просыпается, приказывает ветру утихнуть, и все успокаивается», – сказал Папа, уточнив, что «предыдущим вечером именно Иисус велел ученикам сесть в лодку и переплыть озеро».

Хотя некоторые из апостолов были рыбаками, шторм сильно напугал их. «Кажется, Иисус хочет испытать их на прочность. Однако Он не оставляет их одних, Он с ними в лодке, Он спокоен, более того, спит. Когда же начинается буря, Своим присутствием Он успокаивает их, ободряет, побуждает к большей вере и сопровождает до тех пор, пока они не выйдут из опасной ситуации», – отметил Епископ Рима.

Именно таким образом Иисус пожелал «укрепить веру и отвагу учеников», отметил Папа:

«Действительно, после этого случая они глубже осознали силу Иисуса и Его присутствие среди них, а значит, стали сильнее. Они были готовы к другим препятствиям и трудностям, в том числе к боязни проповедовать. Преодолев это испытание вместе с Господом, в дальнейшем они сумели противостоять многим другим, вплоть до креста и мученической смерти – чтобы нести Евангелие всем народам».

Господь поступает так же с современными христианами, особенно в Евхаристии, отметил Папа: «Он собирает нас вокруг Себя, дарует Свое Слово, питает Своим Телом и Кровью, а затем приглашает выйти в открытое море окружающего мира», – Господь хочет, чтобы мы передавали Его слова нашим современникам.

«Мы учимся смело и великодушно преодолевать неуверенность и нерешительность, закрытость и предрассудки, чтобы всем рассказать: Царство Небесное существует и оно уже здесь. Вместе с Иисусом мы можем помочь его росту, преодолевая любые преграды».

Папа Франциск призвал верующих задаться вопросами:

«Вспоминаем ли мы в моменты испытаний важные ситуации, когда ощущалось присутствие и помощь Господа? Давайте подумаем: когда надвигается какая-то буря, даем ли мы тревоге поглотить нас или же прилепляемся к Иисусу, находя утешение и покой в молитве, тишине, внимая Его Слову, поклоняясь Ему, по-братски поддерживая друг друга своей верой?».

Перед тем, как преподать паломникам апостольское благословение, Епископ Рима сказал:

«Пусть Дева Мария, смиренно и отважно принявшая волю Бога, дарует нам в трудные минуты душевный покой, который наступает, когда мы вверяем себя Господу».