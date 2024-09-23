Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень», 22 сентября 2024 года, Ватикан, площадь Святого Петра

Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень», 22 сентября 2024 года, Ватикан, площадь Святого Петра

Сентябрь 23, 2024

Перед чтением молитвы в полдень 22 сентября Святейший Отец комментировал отрывок из Евангелия литургии дня (Мк 9, 30-37), в котором Иисус предвещает, что «Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют Его, и, по убиении, в третий день воскреснет» (ст. 31). Передает русская служба Vatican News.

Однако у учеников, следующих за Учителем, на уме и на устах нечто иное, отметил Папа: когда Иисус спрашивает их, о чем они рассуждали между собой по пути в , они не отвечают, потому что им стыдно признаться: они спорили о том, кто из них «больше» (ср. ст. 34).

«В то время как Иисус вверял им смысл Своей жизни, они говорили о власти. И вот теперь закрывает их уста, как ранее их сердца закрывала . Однако Иисус открыто отвечает на эти перешептывания учеников по дороге: ‘Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою’ (стих 35). Хочешь быть великим? Стань малым, служи всем».

Иисус учит нас, что истинная сила имущих заключается не в господстве над всеми, а в заботе о малых и слабых. Именно это делает человека великим, подчеркнул Папа.

Поэтому Учитель призывает ребенка, ставит его среди учеников и обнимает, говоря: «Кто примет одно из таких детей во имя Моё, тот принимает Меня» (ст. 37). Ребенок не обладает властью, но зависит от других, так же как и у всех людей есть потребности и они нуждаются в помощи, чтобы жить.

Все мы живы благодаря заботе и любви, которые получили, отметил Папа, но жажда власти может заставить нас забыть об этой истине. Стремление господствовать, а не служить неизбежно приводит к страданиям, и первыми их ощущают «малые, слабые, бедные»:

«Сколько людей страдает и умирает из-за борьбы за власть! Это жизни, которые мир отрицает, как он отрицал Иисуса… Однако остается живым и наполненным надеждой: Тот, Кто был отвергнут, воскрес, Он — Господь!».

Завершая размышление, Папа призвал задуматься: умеем ли мы распознавать лицо Иисуса в малых мира сего? Заботимся ли о ближнем, щедро служа ему? Благодарны ли мы тем, кто заботится о нас?

«Давайте вместе помолимся Марии, чтобы мы, подобно Ей, были свободны от тщеславия и готовы служить», – предложил Святейший Отец.

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