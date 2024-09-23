Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень», 22 сентября 2024 года, Ватикан, площадь Святого Петра

Перед чтением молитвы Angelus в полдень 22 сентября Святейший Отец комментировал отрывок из Евангелия литургии дня (Мк 9, 30-37), в котором Иисус предвещает, что «Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют Его, и, по убиении, в третий день воскреснет» (ст. 31). Передает русская служба Vatican News.

Однако у учеников, следующих за Учителем, на уме и на устах нечто иное, отметил Папа: когда Иисус спрашивает их, о чем они рассуждали между собой по пути в Капернаум, они не отвечают, потому что им стыдно признаться: они спорили о том, кто из них «больше» (ср. ст. 34).

«В то время как Иисус вверял им смысл Своей жизни, они говорили о власти. И вот теперь стыд закрывает их уста, как ранее их сердца закрывала гордыня. Однако Иисус открыто отвечает на эти перешептывания учеников по дороге: ‘Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою’ (стих 35). Хочешь быть великим? Стань малым, служи всем».

Иисус учит нас, что истинная сила власть имущих заключается не в господстве над всеми, а в заботе о малых и слабых. Именно это делает человека великим, подчеркнул Папа.

Поэтому Учитель призывает ребенка, ставит его среди учеников и обнимает, говоря: «Кто примет одно из таких детей во имя Моё, тот принимает Меня» (ст. 37). Ребенок не обладает властью, но зависит от других, так же как и у всех людей есть потребности и они нуждаются в помощи, чтобы жить.

Все мы живы благодаря заботе и любви, которые получили, отметил Папа, но жажда власти может заставить нас забыть об этой истине. Стремление господствовать, а не служить неизбежно приводит к страданиям, и первыми их ощущают «малые, слабые, бедные»:

«Сколько людей страдает и умирает из-за борьбы за власть! Это жизни, которые мир отрицает, как он отрицал Иисуса… Однако Евангелие остается живым и наполненным надеждой: Тот, Кто был отвергнут, воскрес, Он — Господь!».

Завершая размышление, Папа призвал задуматься: умеем ли мы распознавать лицо Иисуса в малых мира сего? Заботимся ли о ближнем, щедро служа ему? Благодарны ли мы тем, кто заботится о нас?

«Давайте вместе помолимся Марии, чтобы мы, подобно Ей, были свободны от тщеславия и готовы служить», – предложил Святейший Отец.