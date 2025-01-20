Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень», 19 января 2025 г., Ватикан, площадь Святого Петра

Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень», 19 января 2025 г., Ватикан, площадь Святого Петра

Январь 20, 2025

Предваряя чтение молитвы в воскресенье 19 января, Папа размышлял о первом знамении Иисуса, когда на свадебном пиру в Кане Галилейской Он превращает воду в .

В этом эпизоде мы видим предвосхищение и квинтэссенцию всей миссии Иисуса, отметил Святейший Отец: в день пришествия Мессии, согласно пророкам, Господь приготовит «трапезу из самых чистых вин» (Ис 25, 6) и «горы источать будут виноградный сок» (Ам 9, 13); Иисус — это Жених, который приносит «новое вино».

В этом евангельском отрывке можно найти две вещи: недостаток и избыток, продолжил Папа: с одной стороны, не хватает вина, и Мария говорит Сыну: «Вина нет у них» (ст. 3); с другой стороны, Иисус вмешивается и наполняет шесть больших амфор, и вина было так много и оно было настолько изысканным, что распорядитель пира спросил жениха, почему он придержал его до конца (ст. 10). Таким образом, наш знак — это всегда недостаток, но «знак Божий есть преизобилие», и изобилие в Кане — это знак (ср. Бенедикт XVI, Иисус из Назарета, т. I, 294). Бог всегда отвечает на недостаток человека с избытком, подчеркнул Папа: «Бог дает нам много. На наши нужды Господь отвечает Своим преизбытком».

Используя образ брачного пира, Папа отметил, что нам в жизни тоже может чего-то не хватать, когда одолевающие нас тревоги, страхи или силы зла лишают вкуса жизни, мешая нам радоваться и надеяться. Господь отвечает на эту нехватку парадоксальным образом: чем больше мы нуждаемся, тем больше Он дает, подчеркнул Святейший Отец.

Помолимся Деве Марии, предложил Папа, завершая размышление: «Пусть Она ходатайствует за нас и в этот юбилейный год поможет нам вновь открыть для себя радость встречи с Иисусом».


Источник: русская служба Vatican News

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