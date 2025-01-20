Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень», 19 января 2025 г., Ватикан, площадь Святого Петра

Предваряя чтение молитвы Angelus в воскресенье 19 января, Папа размышлял о первом знамении Иисуса, когда на свадебном пиру в Кане Галилейской Он превращает воду в вино.

В этом эпизоде мы видим предвосхищение и квинтэссенцию всей миссии Иисуса, отметил Святейший Отец: в день пришествия Мессии, согласно пророкам, Господь приготовит «трапезу из самых чистых вин» (Ис 25, 6) и «горы источать будут виноградный сок» (Ам 9, 13); Иисус — это Жених, который приносит «новое вино».

В этом евангельском отрывке можно найти две вещи: недостаток и избыток, продолжил Папа: с одной стороны, не хватает вина, и Мария говорит Сыну: «Вина нет у них» (ст. 3); с другой стороны, Иисус вмешивается и наполняет шесть больших амфор, и вина было так много и оно было настолько изысканным, что распорядитель пира спросил жениха, почему он придержал его до конца (ст. 10). Таким образом, наш знак — это всегда недостаток, но «знак Божий есть преизобилие», и изобилие в Кане — это знак (ср. Бенедикт XVI, Иисус из Назарета, т. I, 294). Бог всегда отвечает на недостаток человека с избытком, подчеркнул Папа: «Бог дает нам много. На наши нужды Господь отвечает Своим преизбытком».

Используя образ брачного пира, Папа отметил, что нам в жизни тоже может чего-то не хватать, когда одолевающие нас тревоги, страхи или силы зла лишают вкуса жизни, мешая нам радоваться и надеяться. Господь отвечает на эту нехватку парадоксальным образом: чем больше мы нуждаемся, тем больше Он дает, подчеркнул Святейший Отец.

Помолимся Деве Марии, предложил Папа, завершая размышление: «Пусть Она ходатайствует за нас и в этот юбилейный год поможет нам вновь открыть для себя радость встречи с Иисусом».



Источник: русская служба Vatican News