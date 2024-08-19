Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень», 18 августа 2024 года, Ватикан, площадь Святого Петра

Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень», 18 августа 2024 года, Ватикан, площадь Святого Петра

Август 19, 2024

В воскресенье 18 августа совершил полуденную молитву вместе с паломниками на площади Святого Петра и размышлял над Евангелием дня, в котором Иисус утверждает, что Он есть «хлеб живой, сшедший с небес» (Ин 6, 51-58). Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец отметил: эти слова Господа следует принимать с изумлением и благодарностью. Изумление вызывает то, что Иисус, Сын Божий, отождествляет Себя с хлебом, – с самой простой и обыденной пищей. «Хлеб с небес – это дар, который превосходит все ожидания. <…> Тело и Кровь – это человеческой натуры Спасителя, Его собственная жизнь, предложенная в пищу для нас», – подчеркнул Епископ Рима.

Всё это побуждает в нашем сердце глубочайшую признательность, ибо мы распознаем реальное присутствие Господа Иисуса там, где Он находится вместе с нами и среди нас, где Он становится истинной пищей и истинным питьем, продолжил Святейший Отец:

«Христос, истинный человек, прекрасно знает, что для жизни необходимо пропитание. Но Он также знает, что этого недостаточно. Умножив земной хлеб (см. Ин 6,1-14), Он готовит еще больший дар: Он Сам становится истинной пищей и истинным питьем. Возблагодарим за это всем сердцем Господа Иисуса!»

Мы нуждаемся в этом Хлебе, сшедшем с небес, – в Сыне, ставшем плотью ради нас, ибо Он утоляет наш голод по надежде, истине, спасению, сказал далее Папа Франциск, отметив, что – «живой и истинный хлеб» – не является чем-то волшебным, что может одним махом решить все проблемы, но она дает огромную надежду в нашем мире, который часто лишает бедных хлеба насущного.

Святейший Отец предложил верующим задаться вопросом: жаждем ли мы спасения не только для себя, но и для других? Когда мы принимаем Евхаристию, это чудо милосердия, испытываем ли мы чувство благоговения перед «Телом Господа, Который умер и воскрес ради нас»?

Завершая размышление, Епископ Рима воззвал к Матери Христа с молитвой, дабы она помогла нам всегда принимать небесный дар Пресвятой Евхаристии.

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