Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень», 17 ноября 2024 г., Ватикан, площадь Святого Петра

В свете надежды на Воскресение все в нашей жизни обретает новый смысл: все умирает, и мы тоже однажды умрем, но не потеряем ничего из того, что созидали и любили, ибо смерть станет началом новой жизни, сказал перед воскресной молитвой Angelus 16 ноября Папа Франциск. Передает русская служба Vatican News.

В Евангелии дня Господь Иисус описывает великую скорбь: «Солнце померкнет, и луна не даст света своего» (Мк 13,24). По словам Святейшего Отца, это наводит на мысль о конце света, но Господь использует возможность предложить нам иное толкование, говоря: «Небо и земля пройдут, но слова Мои не пройдут» (Мк 13,31). Важно понимать, отметил Папа, что проходит, а что остается.

Обратившись сначала к теме преходящего, Епископ Рима отметил:

«В некоторых жизненных обстоятельствах, когда мы переживаем кризис или испытываем неудачу, когда видим вокруг себя страдания, вызванные войнами, насилием, стихийными бедствиями, у нас возникает ощущение, что все подходит к концу и что даже самое прекрасное в жизни проходит. Однако кризисы и неудачи, хотя и болезненные, важны, потому что учат нас придавать всему должное значение, не привязываться сердцем к реалиям мира сего, ибо они пройдут».

В то время как все в этом мире скоротечно, слова Иисуса никогда не проходят: они останутся в вечности, подчеркнул Папа. Господь призывает целиком довериться Евангелию, которое содержит обещание спасения и вечности, и больше не жить под страхом смерти: ведь в то время как все проходит, Христос остается.

«Братья и сестры, даже в скорбях, в кризисах, в неудачах Евангелие призывает смотреть на жизнь и историю без страха потерять преходящее, но с радостью о том, что остается. Давайте не забывать, что Бог готовит для нас будущее, полное жизни и радости».

В конце обращения Папа призвал задуматься о том, что мы ценим в своей жизни: «Привязаны ли мы к земным вещам, которые быстро проходят, или к словам Господа, которые остаются и направляют нас к вечности? Давайте подумаем над этим», – подчеркнул Святейший Отец.