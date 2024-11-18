Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень», 17 ноября 2024 г., Ватикан, площадь Святого Петра

Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень», 17 ноября 2024 г., Ватикан, площадь Святого Петра

Ноябрь 18, 2024

В свете надежды на Воскресение все в нашей жизни обретает новый смысл: все умирает, и мы тоже однажды умрем, но не потеряем ничего из того, что созидали и любили, ибо смерть станет началом новой жизни, сказал перед воскресной молитвой 16 ноября . Передает русская служба Vatican News.

В Евангелии дня Господь Иисус описывает великую скорбь: «Солнце померкнет, и луна не даст света своего» (Мк 13,24). По словам Святейшего Отца, это наводит на мысль о конце света, но Господь использует возможность предложить нам иное толкование, говоря: «Небо и земля пройдут, но слова Мои не пройдут» (Мк 13,31). Важно понимать, отметил Папа, что проходит, а что остается.

Обратившись сначала к теме преходящего, Епископ Рима отметил:

«В некоторых жизненных обстоятельствах, когда мы переживаем кризис или испытываем неудачу, когда видим вокруг себя страдания, вызванные войнами, насилием, стихийными бедствиями, у нас возникает ощущение, что все подходит к концу и что даже самое прекрасное в жизни проходит. Однако кризисы и неудачи, хотя и болезненные, важны, потому что учат нас придавать всему должное значение, не привязываться сердцем к реалиям мира сего, ибо они пройдут».

В то время как все в этом мире скоротечно, слова Иисуса никогда не проходят: они останутся в вечности, подчеркнул Папа. Господь призывает целиком довериться Евангелию, которое содержит обещание спасения и вечности, и больше не жить под страхом смерти: ведь в то время как все проходит, Христос остается.

«Братья и сестры, даже в скорбях, в кризисах, в неудачах Евангелие призывает смотреть на жизнь и историю без страха потерять преходящее, но с радостью о том, что остается. Давайте не забывать, что Бог готовит для нас будущее, полное жизни и радости».

В конце обращения Папа призвал задуматься о том, что мы ценим в своей жизни: «Привязаны ли мы к земным вещам, которые быстро проходят, или к словам Господа, которые остаются и направляют нас к вечности? Давайте подумаем над этим», – подчеркнул Святейший Отец.

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