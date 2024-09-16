Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень», 15 сентября 2024 года, Ватикан, площадь Святого Петра

В полдень 15 сентября, размышляя над воскресным Евангелием по случаю молитвы Angelus, Папа Франциск напомнил паломникам, что знать Господа важно, но так же важно следовать за Ним и преображаться под влиянием Его Евангелия, чтобы по-настоящему обратиться. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец прокомментировал Евангелие литургии 24-го рядового воскресенья, в котором повествуется о диалоге Иисуса с учениками. Сначала Господь спрашивает, за кого почитают Его люди, а затем задаёт прямой вопрос: «А вы за кого почитаете Меня?». Папа напомнил об ответе Петра, произнесённом от имени всех апостолов: «Ты Христос». Апостол ответил прекрасно, но несколько мгновений спустя, когда Иисус говорит о грядущих страданиях и смерти, Петр начинает возражать и прекословить. Тогда Господь резко упрекает его, говоря: «Отойди от Меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». По словам Святейшего Отца, Петр ответил правильно, но его образ мыслей все еще был «человеческим», поскольку апостол хотел видеть перед собой сильного и победоносного Мессию, который не может страдать и уступать смерти.

Каждый может оказаться в подобном положении, отметил Папа, поскольку мы тоже можем понимать кое-что о Господе и правильно отвечать, но, если наш образ мышления остается мирским, мы нуждаемся в неотложном обращении, дабы открыться путям Христовым и Его призыву следовать за Ним. Мы можем знать учительство Церкви, правильно произносить молитвы и быть знакомы с катехизисом, пояснил Святейший Отец; но этого недостаточно для познания Господа: нужно следовать за Ним, принять сердцем и умом Его Евангелие, преобразиться в нового человека.

Епископ Рима подчеркнул значение личных отношений и встречи с Господом. Именно эта встреча коренным образом изменяет жизнь: привычки, образ жизни, мышление, отношения с братьями и сестрами, готовность принимать и прощать, жизненные решения. «Все меняется, если мы по-настоящему познали Иисуса! Все меняется», – подчеркнул Папа.

В конце обращения к паломникам Святейший Отец напомнил о свидетельстве лютеранского богослова и пастора Дитриха Бонхёффера, жертвы нацизма. В своих «Письмах из тюрьмы» он признавался: ему не дает покоя мысль о том, чем на самом деле является сегодняшнее христианство, а также кто такой Христос. К сожалению, констатировал Святейший Отец, многие не задумываются над этим вопросами, живя вдали от Бога. Но это крайне важно – спросить себя, кем является Иисус лично для нас и какое место Он занимает в нашей жизни. «Да поможет нам ответить на этот вопрос Пресвятая Матерь, хорошо знавшая Иисуса», – заключил Папа Франциск.