Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень», 15 сентября 2024 года, Ватикан, площадь Святого Петра

Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень», 15 сентября 2024 года, Ватикан, площадь Святого Петра

Сентябрь 16, 2024

В полдень 15 сентября, размышляя над воскресным Евангелием по случаю молитвы , напомнил паломникам, что знать Господа важно, но так же важно следовать за Ним и преображаться под влиянием Его Евангелия, чтобы по-настоящему обратиться. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец прокомментировал Евангелие литургии 24-го рядового воскресенья, в котором повествуется о диалоге Иисуса с учениками. Сначала Господь спрашивает, за кого почитают Его люди, а затем задаёт прямой вопрос: «А вы за кого почитаете Меня?». Папа напомнил об ответе Петра, произнесённом от имени всех апостолов: «Ты Христос». Апостол ответил прекрасно, но несколько мгновений спустя, когда Иисус говорит о грядущих страданиях и смерти, Петр начинает возражать и прекословить. Тогда Господь резко упрекает его, говоря: «Отойди от Меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». По словам Святейшего Отца, Петр ответил правильно, но его образ мыслей все еще был «человеческим», поскольку апостол хотел видеть перед собой сильного и победоносного Мессию, который не может страдать и уступать смерти.

Каждый может оказаться в подобном положении, отметил Папа, поскольку мы тоже можем понимать кое-что о Господе и правильно отвечать, но, если наш образ мышления остается мирским, мы нуждаемся в неотложном обращении, дабы открыться путям Христовым и Его призыву следовать за Ним. Мы можем знать учительство Церкви, правильно произносить молитвы и быть знакомы с катехизисом, пояснил Святейший Отец; но этого недостаточно для познания Господа: нужно следовать за Ним, принять сердцем и умом Его Евангелие, преобразиться в нового человека.

Епископ Рима подчеркнул значение личных отношений и встречи с Господом. Именно эта встреча коренным образом изменяет жизнь: привычки, образ жизни, мышление, отношения с братьями и сестрами, готовность принимать и прощать, жизненные решения. «Все меняется, если мы по-настоящему познали Иисуса! Все меняется», – подчеркнул Папа.

В конце обращения к паломникам Святейший Отец напомнил о свидетельстве лютеранского богослова и пастора Дитриха Бонхёффера, жертвы нацизма. В своих «Письмах из тюрьмы» он признавался: ему не дает покоя мысль о том, чем на самом деле является сегодняшнее христианство, а также кто такой Христос. К сожалению, констатировал Святейший Отец, многие не задумываются над этим вопросами, живя вдали от Бога. Но это крайне важно – спросить себя, кем является Иисус лично для нас и какое место Он занимает в нашей жизни. «Да поможет нам ответить на этот вопрос Пресвятая Матерь, хорошо знавшая Иисуса», – заключил Папа Франциск.

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