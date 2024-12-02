Слово Папы Франциска перед молитвой «Ангел Господень», 1 декабря 2024 г., Ватикан, площадь Святого Петра

Перед воскресной молитвой Angelus 1 декабря Папа Франциск поделился размышлениями о начале Адвента, призвав христиан сделать шаг навстречу надежде в ожидании Сына Человеческого. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец обратился к Евангелию от Луки, где говорится о потрясениях и страхах человечества.

Сегодня многие люди, как и современники Иисуса, охвачены тревогой и «раздавлены печалью», видя вокруг себя катастрофы – гонения, конфликты, природные катаклизмы. Переживания, боязнь по поводу личной жизни или безутешных мировых событий «наваливаются на нас, как валуны», повергая в уныние и утяжеляя сердце. Однако Христос предлагает взглянуть на мир с иной перспективы: «Поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше» (Лк 21,28).

Призыв Иисуса, отметил Папа, наполнен надеждой и обращён ко всем, чтобы наши сердца «не отягчались» (ст. 34). Господь хочет освободить нас от угнетающего страха и научить «прочитывать» события жизни с перспективы Божьего замысла, приносящего спасение даже в самые драматичные моменты истории, подчеркнул Епископ Рима.

Иисус призывает учеников вознести взгляд, довериться Его спасительной любви, которая близка в любой жизненной ситуации: «Он просит нас предоставить Ему место, чтобы мы заново обрели надежду».

В конце обращения Папа Франциск предложил паломникам задаться важными вопросами:

«Отягощено ли наше сердце страхом, беспокойством, тревогой о будущем? Смотрим ли мы на повседневные события и перипетии истории глазами Бога, с молитвой, в более широкой перспективе? Пусть этот период Адвента станет драгоценной возможностью поднять глаза к Тому, Кто освещает наши сердца и поддерживает на пути. Воззовём теперь к Пресвятой Деве Марии, которая даже в испытаниях была готова принять Божий замысел».