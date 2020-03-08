Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» во 2-е воскресенье Великого Поста. 8 марта 2020 г., трансляция из Частной библиотеки Апостольского дворца

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Евангелие нынешнего второго воскресенья Великого Поста (Мф 17,1-9) предлагает нашему вниманию сцену Преображения Господня: Господь взял с собой Петра, Иакова и Иоанна и поднялся на высокую гору – а гора является символом близости с Богом – чтобы ввести их в полное понимание тайны Своей личности: Ему предстоит страдать, умереть и воскреснуть. И в самом деле, Иисус принялся рассказывать ученикам об ожидающих Его страданиях, смерти и Воскресении, однако те не смогли принять эту перспективу. Посему, взойдя на вершину горы, Иисус углубился в молитву и преобразился перед упомянутыми тремя учениками: «Лицо Его воссияло, как солнце, и одежды Его стали белыми, как свет» (Мф 17,2).

Посредством чудесного события Преображения трое учеников были призваны распознать в лице человека Иисуса сиятельного во славе Сына Божия. Тем самым их знакомство с Наставником становится куда более основательным: они осознают, что человеческая форма не выражает всей Его сокровенной сущности; их глазам открывается неземное и Божественное измерение Иисуса, а глас с небес свидетельствует: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный… Его слушайте» (Мф 17,5). Небесный Отец подтверждает «вступление в полномочия» – давайте назовем это так – Иисуса, кое имело место уже в день Крещения в Иордане, и призывает учеников слушаться Его и следовать за Ним.

Заметим, что из группы двенадцати учеников Иисус решает взять с Собой на гору только троих: Петра, Иакова и Иоанна. Это их одних Он удостаивает привилегии стать свидетелями Своего Преображения. Почему же Он избрал именно этих троих? Может быть, они превосходили всех прочих своей святостью? Нет! В час испытания Петр отрекся от Христа; а братья Иаков и Иоанн пытались выторговать себе первые места в Его Царстве (ср. Мф 20,20-23). Иисус руководствуется в Своем выборе не нашими критериями, а Своим замыслом любви. Любовь Иисуса не связана какой-то мерой. Это Его любовь, и Он выбирает сообразно ей. Это безвозмездный и безусловный выбор Бога, Его свободная инициатива, предложенная Им дружба, которая ничего не требует взамен. И как тогда Господь призвал тех трех учеников, так и сегодня Он призывает некоторых, чтобы они постоянно находились рядом с Ним, чтобы они могли свидетельствовать о Нем. Быть свидетелем Иисуса – это дар, которого мы не заслужили: мы ощущаем себя недостойными, но не имеем права отказаться и уйти под предлогом этого своего недостоинства.

Сами мы не были на горе Фавор и не видели собственными глазами воссиявшего как солнце лица Иисуса. Однако же и нам было дано слово Спасения, и нам была дарована вера, и мы переживали в различных формах радость встречи с Иисусом. Также обращаясь и к нам Он говорит: «Встаньте, не бойтесь» (Мф 17,7). В нашем, отмеченном эгоизмом и алчностью мире Божий свет сплошь да рядом затмевается обыденными заботами. Мы раз за разом повторяем: «У меня нет времени на молитву, я не в состоянии исполнять мое приходское служение, мне некогда заниматься проблемами других людей…» Однако же нам не следует забывать, что принятое нами Крещение сделало нас свидетелями не по причине имеющихся у нас способностей, а благодаря дару Духа.

Так пусть же Дева Мария испросит для нас повиновение внушениям Духа Святого в это время благоприятное Великого Поста, столь необходимое нам для вступления на путь обращения.

Перевод «Сибирской католической газеты»