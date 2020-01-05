Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» во 2-е воскресенье Рождественского времени. 5 января 2020 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

В это воскресенье Рождественского периода библейские чтения помогают нам расширить горизонты нашего понимания, чтобы в полной мере осознать важность Вочеловечения Господа. Так в Прологе Евангелия от святого Иоанна речь идет о предвечном Слове Бога, Сыне Божием. И это Слово «стало плотью» (Ин 1,14): Оно не только пребывало какое-то время среди людей, но и стало одним из людей, одним из нас. Вследствие этого события направление нашей жизни определяет отныне не только закон или религиозная структура, но конкретный Человек, Божественная Личность, Иисус! Это Он правит нами и приглашает нас проследовать путём, коим Он Сам прошел первым.

Святой Павел благословляет Бога за Его продиктованный любовью замысел, реализованный в Иисусе Христе (Еф 1,3-6.15-18). В Божьем замысле всеобщего Спасения у каждого из нас есть свое уникальное место. Апостол Павел поясняет, в чем суть этого Замысла: нам назначено стать через Иисуса Христа детьми Божьими. Сын Божий стал человеком, чтобы сделать нас, людей, детьми Божьими. Именно по этой причине предвечный Сын стал плотью: чтобы ввести нас в сыновние отношения с Небесным Отцом.

Тем самым, братья и сестры, сегодняшняя Литургия Слова, продолжая всё глубже проникать в потаенные смыслы символа Рождественских яслей, ясно свидетельствует нам, что Евангелие Христово – это не сказка, не миф, не поучительная история. Евангелие Христа – это исчерпывающее откровение Божьего Замысла Спасения, касающегося каждого человека и всего мира. Это и простая, и, вместе с тем, чудесная весть, побуждающая каждого из нас задаться следующим вопросом: а какой конкретный замысел Господь связывает со мной, постоянно обновляя событие собственного Рождества в нашем мире?

Апостол Павел дает нам такой ответ: «(Бог) избрал нас (…), чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви» (Еф 1,4). В этом и состоит смысл Божия Рождества. Если Господь постоянно, раз за разом вступает в наше непосредственное окружение, если Он раз за разом предлагает нам дар Своего Слова, это означает, что у каждого из нас есть шанс откликнуться на Его призыв стать святым в любви. Святость есть ничто иное как принадлежность Богу, общение с Ним, проницаемость для Его бесконечной благости. Святостью сберегается дар, который нам дал Бог. Только так: сберегать бескорыстие. Это и означает быть святым. Поэтому всякий, кто воспринимает святость как дар благодати, не может не воплощать ее в конкретных повседневных делах. Ибо эту милость, этот дар, который дал мне Бог, я ежедневно конвертирую в конкретные дела, встречаясь с другими людьми. И эта любовь, это милосердие к ближнему, будучи отражением любви к нам Бога, тем самым очищают наши сердца, делают нас способными прощать, всё более, день за днем, превращая нас в «непорочных». Но в «непорочных» не в том смысле, что с нас удаляются некие пятна, а в том, что в нас входит Бог, входит дар Его бескорыстия, а мы замечаем его и делимся им с другими людьми.

Так пусть же Пресвятая Дева Мария поможет нам принять с радостью и благодарением Божественный Замысел Любви, укорененный в Иисусе Христе!

Перевод «Сибирской католической газеты»