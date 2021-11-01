Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в торжество Всех Святых. 1 ноября 2021 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Сегодня, когда мы отмечаем торжество Всех Святых, в Литургии прозвучало «программное заявление» Иисуса, а именно Заповеди Блаженства (Мф 5,1-12а). Эти Заповеди указуют нам путь, ведущий к Царству Божьему и к счастью: это путь смирения, сострадания, кротости, праведности и миротворчества. Быть святым – это значит следовать указанным путем. Так давайте же теперь поразмышляем о двух аспектах христианского образа жизни. Два аспекта, присущие святому образу жизни, – это радость и пророчество.

Радость. Иисус начинает Свою речь со слова «Блаженны» (Мф 5,3). Это Его главное возвещение: возвещение несказанного счастья. Блаженство, святость – это не план на жизнь, предполагающий лишь усилия и отречение, но, прежде всего, радостное осознание той истины, что мы – возлюбленные сыны и дочери Бога. Именно сознание собственного Богосыновства преисполняет радостью. Это не человеческое достижение, а дар, который мы получаем извне: мы святы, потому что Бог, Который Свят, приходит к нам, чтобы обитать с нами. Это Он делает нас святыми. Поэтому мы блаженны! Таким образом, радость христианина – это не мимолетное чувство или банальный оптимизм, а уверенность в своей способности противостоять любой ситуации, ощущая на себе любящий взгляд Бога, исполняясь исходящими от Него мужеством и силой. Святые, даже претерпевая множество невзгод, испытывали эту радость и свидетельствовали о ней. Без радости вера становится суровым, повергающим в уныние упражнением. Так верующий рискует захворать унынием. Прислушайтесь только к этому выражению: «Захворать унынием». Как-то один из отцов-пустынников заметил, что уныние есть «червь, забравшийся в сердце», разъедающий его изнутри (Евагрий Понтийский, «Восемь духов зла», XI). Так спросим же самих себя: насколько мы «радостные христиане»? Я лично «радостный христианин» или нет? Распространяем ли мы вокруг себя радость или же мы скучные, унылые люди с похоронными лицами? Запомните: святости без радости не бывает!

Второй аспект: пророчество. Заповеди Блаженства адресованы бедным, страждущим, жаждущим справедливости. И они абсолютно не гармонируют с «духом мира сего». И в самом деле, в мире принято считать, что для того, чтобы стать счастливым, нужно быть богатым, располагать разнообразными возможностями, долго оставаться молодым и сильным, наслаждаться славой и успехом. Иисус, со Своей стороны, низвергает эти критерии и делает пророческое заявление, указывая тем самым на пророческое измерение святости: истинная полнота жизни достигается следованием Ему, воплощением в жизнь Его Слова. А отсюда проистекает своеобразная нищета: ученик Иисуса сознательно опустошает себя, становится «добровольно неимущим», чтобы освободить место для Бога. Те, кто считают себя богатыми, успешными и состоявшимися, замыкаются в себе самих, закрываясь от Бога и своих братьев и сестер; тогда как те, кто ощущают себя нищими, несамодостаточными, открываются Богу и ближним и как раз в этом обретают радость. Таким образом, Заповеди Блаженства оказываются пророческим возвещением нового человечества, нового образа жизни: образа жизни, основанного на том, чтобы умаляться и вверять себя Богу, вместо того, чтобы доминировать над ближними; чтобы быть кроткими, вместо того, чтобы стремиться постоянно находиться в центре внимания; чтобы проявлять милосердие, вместо того, чтобы думать только о себе; чтобы посвятить себя делу справедливости и мира, вместо того, чтобы поощрять несправедливость и неравенство, даже просто попустительствуя им. Святость есть принятие и реализация, с Божьей помощью, этого переворачивающего вверх дном мир пророчества. И теперь самое время спросить себя: свидетельствую ли я лично о пророчестве Иисуса? Являюсь ли я лично носителем пророческого духа, полученного мною в Крещении? Или же я потворствую своей тяге к комфорту, удобствам, потворствую собственной лени, полагая, что если мне комфортно, то это и хорошо? Привношу ли я в мир радостную новизну пророчества Иисуса или привношу нытье, постоянные жалобы на то и на это? Очень полезно будет почаще задавать себе эти вопросы.

Так пусть же Святая Дева подарит нам частицу Своей души, той блаженной души, что с радостью величила Господа, «низложившего сильных с престолов их и вознесшего смиренных» (ср. Лк 1,52).

Перевод «Сибирской католической газеты»