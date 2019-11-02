Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в торжество Всех Святых. 1 ноября 2019 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Сегодняшнее торжество Всех Святых напоминает нам о том, что все мы призваны к святости. Святые всех времён, коих мы сегодня вспоминаем всех вместе, являются не просто символом или далекими, недостижимыми персонажами. Напротив, это реальные люди, жившие на земле. Они несли на себе ежедневное бремя существования с его успехами и падениями, обретая у Господа силы, чтобы опять и опять подниматься и продолжать путь. Исходя из этого можно понять, что святость – это цель, которой невозможно достичь только собственными силами; это общий плод Божьей благодати и нашего свободного ответа на нее. Итак, святость – это дар и призвание.

Оставаясь Божьей милостью, Его даром, святость есть что-то такое, чего мы не можем приобрести или присвоить в результате обмена. Святость мы можем только принять, тем самым становясь сопричастными самой божественной жизни через Духа Святого, пребывающего в нас со дня нашего Крещения. Семя святости – это именно Крещение. Речь идет о всё большем созревании сознания нашего единения со Христом подобно тому, как ветвь составляет одно целое с виноградной лозой, и как раз поэтому мы можем и должны жить с Ним и в Нем как это надлежит детям Божиим. Итак, святость есть жизнь в полноте общения с Богом уже сейчас, во время этого нашего земного странствия.

Однако святость, кроме того, что является даром, есть еще и призвание. Это призвание является общим для всех нас, христиан, учеников Христа. Это путь достижения совершенства, который каждый христианин призван преодолеть в вере, устремляясь к конечной цели: к окончательному единению с Богом в жизни вечной. Таким образом святость есть наш ответ на дар Бога, а потому подразумевает принятие на себя ответственности. В данном контексте очень важно предпринимать ежедневные усилия для достижения святости в конкретных условиях, обязательствах и обстоятельствах нашей жизни, стараясь проживать каждое ее мгновение в духе любви и милосердия.

Святые, коих мы сегодня литургически почитаем, – это наши братья и сестры, которые своей собственной жизнью засвидетельствовали свою нужду в Божественном свете, с упованием препоручив себя ему. И теперь они, предстоя престолу Бога Всевышнего (ср. Откр 7,15), вечно воспевают Ему хвалу. Они составляют «Святой Град», на который и мы с надеждой взираем как на нашу конечную цель, пока продолжая странствие по «граду земному». Мы движемся в направлении «Града Святого», где нас ожидают наши святые братья и сестры. Правда, этот наш путь достаточно суров, а потому мы порой выглядим уставшими, однако же надежда дает нам силы идти дальше. Взирая на пример жизни святых, мы обретаем мотивацию подражать им. Очень часто это святость «за соседской дверью», святость тех, кто живет рядом с нами, и кто является отражением присутствия Божьего среди нас (ср. Gaudete et exsultate, 7)

Братья и сестры, памятование о святых побуждает нас устремить свой взор к небесам: не для того, чтобы позабыть о земной реальности, а для того, чтобы отвечать на ее вызовы с еще большим мужеством, с еще большей надеждой. Так пусть же нас сопровождает своим материнским покровительством Мария, наша Пресвятая Матерь наша, непревзойденный образец утешения и неколебимого упования!

Перевод «Сибирской католической газеты»