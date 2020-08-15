Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в торжество Успения Пресвятой Богородицы. 15 августа 2020 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Человек, ступив на Луну, сказал фразу, ставшую знаменитой: «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества». И действительно, человечество достигло исторической цели. Но сегодня – в Успение Богородицы – мы празднуем бесконечно более великое достижение. Пресвятая Дева ступила в рай. Она отправилась туда не только духом, но и телом, всем Своим существом. Этот шаг смиренной Девы из Назарета стал гигантским скачком вперёд для человечества. Какой прок от того, что человек ступил на Луну, если здесь, на Земле, мы не живём как братья. Но то, что одна из нас телом обитает на небесах, даёт нам надежду: мы понимаем, что являемся драгоценными, что нам уготовано возродиться. Бог не позволит нашему телу исчезнуть в пустоте; с Богом ничто не будет потеряно! В Марии цель достигнута, и у нас есть причина идти вперёд: не для того, чтобы овладеть преходящими земными благами, но чтобы достичь нашей вечной горней отчизны. И Пресвятая Дева – это звезда, направляющая наш путь. Она, как учит Собор, «сияет как знамение твёрдой надежды и утешения странствующему Народу Божию» (Lumen gentium, 68).

Что нам советует наша Матерь? Первые Её слова в сегодняшнем Евангелии: «Величит душа Моя Господа» (Лк 1,46). Мы привыкли к этому выражению и, возможно, уже не особо вникаем в его смысл. «Величить» буквально означает «сделать большим», умножить. Мария «возвеличивает Господа»: не проблемы, в которых у Неё не было недостатка в тот момент, но именно Господа. И напротив, сколь часто мы позволяем трудностям взять над нами верх и поддаёмся страхам! Богоматерь не делает этого, ибо Она считает Бога главной величиной жизни. Отсюда исходит Magnificat, отсюда рождается радость: не из-за отсутствия проблем, которые рано или поздно приходят, но от Божьего присутствия. Ибо Бог велик, и Он взирает на малых.

Мария признаёт Себя малой и восхваляет «величие» (Лк 1,49), которое сотворил для Неё Господь. В чём заключается это величие? Прежде всего, в неожиданном даре жизни: девственная Мария становится беременной, пожилая Елизавета тоже ждёт ребенка. Господь творит чудеса с малыми, с теми, кто не считают себя большими, и отводят Богу центральное место в жизни. Он простирает Своё милосердие над теми, кто доверяет Ему и возвышает смиренных. За это Мария восхваляет Бога.

А мы – давайте спросим себя – не забываем ли славить Бога? Благодарим ли мы Его за великие дела, которые Он делает для нас? За каждый день, который Он дарует нам, ибо Он нас любит и всегда прощает; за Его нежность? И ещё за то, что Он дал нам Свою Матерь, за братьев и сестёр, которых Он поставил на нашем пути, за то, что Он открыл для нас Небеса? Если мы забываем о добре, наше сердце черствеет. Но если мы, как Мария, помним великие дела Господа, если хотя бы раз в день возвеличиваем Его, то мы делаем большой шаг вперёд. Сердце расширяется и возрастает радость. Попросим у Пресвятой Девы, Двери небесной, о благодати начинать каждый день со взгляда, устремлённого к небесам, к Богу, чтобы сказать Ему: «Спасибо!».

Источник: Vatican News