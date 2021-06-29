Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в торжество Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла. 29 июня 2021 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

В сегодняшнем Евангелии (Мф 16,13-19) Господь задает Своим ученикам ключевой вопрос: «За Кого вы почитаете Меня» (Мф 16,15). Этот важнейший вопрос Иисус адресует сегодня и нам: «Кто Я для вас?». Кто я для вас, будто бы уверовавших, но всё еще опасающихся отплыть на глубину по слову Моему? Кто я для вас, так долго бывших христианами, но угнетенных рутиной, а потому утративших свою первую любовь? Кто я для вас, переживающих трудные время, нуждающихся в поддержке, чтобы начать всё сначала? Иисус спрашивает: Кто Я для вас? Так давайте же дадим Ему ответ сегодня, ответ, исходящий от сердца. Давайте ответим Ему от всего сердца.

Перед тем, как задать только что прозвучавший вопрос, Иисус спрашивал у учеников: «За Кого люди почитают Меня?» (Мф 16,13). Это был своего рода тест. Можно подумать, что Господа интересовало, насколько Он популярен в народе. На самом же деле известность – это совсем не то, что Его интересовало. Предложенный Им тест преследовал совсем другие цели. Но какие? Для чего Господь задал этот вопрос? Чтобы указать на фундаментальный критерий принадлежности к христианству. Есть те, кто останавливается на полпути, прислушивается к мнениям об Иисусе или сам высказывает какие-то мнения о Нём; а есть те, кто вступает в диалог с Иисусом, отдает Ему свою жизнь, завязывая с Ним в отношения, делая решающий шаг. Вот что надобно Господу: оставаться в центре нашего мышления, быть точкой отсчета наших привязанностей; одним словом, стать главной любовью всей нашей жизни. Его не интересуют наши мнения о Нём, Ему нужна наша любовь, Ему нужно наше сердце.

Святые апостолы, чью память мы чтим сегодня, сделали этот шаг и стали свидетелями. Шаг от высказывания мнений к тому, чтобы носить Иисуса в своем сердце. Вот поэтому они – свидетели. Они были не «поклонниками», а подражателями Иисуса. Они были не зрителями, а, скорее, главными действующими лицами Евангелия. Они уверовали не на словах, а на деле. Петр не рассуждал о миссии, он жил миссией, он был «ловцом человеков». Павел писал не богословские трактаты, а письма, отражавшие то, чем он жил, путешествуя по миру и свидетельствуя о Господе. Они оба посвятили всю свою жизнь без остатка Богу и братьям. Они являются вызовом для нас, склонных останавливаться на полпути: высказывать различные взгляды и мнения, строить грандиозные планы, говорить красивые слова, но при этом никогда не воплощать их в жизнь. Иисус, со Своей стороны, предлагает нам всё поставить на карту. Вот, скажем, мы охотно рассуждаем о том, что неплохо бы Церкви стать ближе Евангелию, ближе к людям, стать более пророческой и миссионерской… Но что мы делаем для этого? Как печально, что вокруг так много рассуждающих и комментирующих, но так мало свидетелей. Свидетели не изрыгают потоки слов, а приносят конкретные плоды. Свидетели не сетуют на людей, на окружающий мир, а преображают всё вокруг, начиная при этом с себя. Свидетели напоминают нам, что Бога нужно не иллюстрировать, а показывать; не рассказывать о Нём, а демонстрировать Его на собственном примере. Вот это и значит поставить на карту всю свою жизнь.

Между тем, анализируя жизненный путь Петра и Павла, мы можем прийти к такому умозаключению: да, они несомненно были свидетелями, но всегда ли образцовыми свидетелями? Конечно нет! Ведь и они тоже были грешниками! Петр отрекся от Иисуса, а Павел преследовал христиан. Однако же вот что удивительно: они стали свидетелями своих собственных неудач! Тот же Петр вполне мог потребовать от авторов Евангелий: «Не упоминайте о моих ошибках! Напишите так, чтобы всё бы пристойно». Но нет, история Петра воспроизводится в Евангелиях такой, какой она была на самом деле, не сглаживая острых углов. И святой Павел сам рассказывает в своих письмах о своих ошибках, не скрывает своих слабостей. Вот с чего начинается его свидетельство: с готовности сказать правду о себе самом, с готовности бороться с собственным двуличием, с собственной ложью. Господь сможет совершить через нас великие дела, если только мы не будем стремиться «хорошо выглядеть», если мы будем до конца искренни с Ним и с людьми. Сегодня, дорогие братья и сестры, Господь адресует нам Свой вопрос. Тот самый вопрос, который только что прозвучал: Кто Я для тебя? Нам не спрятаться от этого вопроса. Через Своих свидетелей Петра и Павла Господь призывает нас сорвать маски, отказаться от полумер и оправданий, которые делают нас «не холодными или горячими, а теплыми», которые делают нас посредственными и заурядными. Так пусть же Владычица наша, Царица Апостолов, поможет нам дать достойный ответ на прозвучавший вопрос, пусть Она возбудит в наших сердцах желание свидетельствовать об Иисусе!

Перевод «Сибирской католической газеты»