Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в торжество Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. 8 декабря 2019 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Сегодня мы празднуем торжество Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, которое прекрасно вписывается в контекст Адвента, этого времени ожидания: Бог исполнит то, что обещал. Вместе с тем, сегодняшний праздник являет нам нечто, что уже совершилось в жизни Девы Марии. Это нечто мы сегодня рассматриваем как начало, реализованное еще прежде земного рождения Матери Господа. Действительно, событие Непорочного Зачатия приводит нас к тому определенному моменту, в который жизнь Марии начала пульсировать в утробе Ее матери: уже там была актуальной освящающая любовь Бога, предохранившая Ее от заражения злом, кое является общим бременем всей человеческой семьи.

В сегодняшнем Евангелии прозвучало приветствие ангела, обращенное к Марии: «Радуйся, Мария благодати полная, Господь с Тобою» (Лк 1,28). Бог издревле задумал и пожелал, чтобы Мария приняла особое участие в Его непостижимом замысле, как полная благодати, то есть исполненная Его любовью. Именно так и поступила Мария, умевшая вслушиваться в Слово Божие и полностью вверять Себя Божией воле, принимая ее в Своей жизни без всякий оговорок до такой степени глубоко, что Слово в Ее лоне стало плотью. Это стало возможным благодаря Ее «да будет». Ангелу, который спрашивает Ее, готова ли Она стать Матерью Иисуса, Мария отвечает: «Се, раба Господня. Да будет Мне по слову Твоему» (Лк 1,38).

Мария не терзается сомнениями, не ставит препятствий Господу, но с готовностью предает Себя Ему и позволяет Святому Духу действовать. Она сразу и без остатка предоставляет в Божие распоряжение всю Себя и Свою личную судьбу, чтобы Слово Бога и Его воля могли окончательно оформить их и привести к завершению. Таким образом, полностью соответствуя Божьему замыслу относительно Нее, Мария становится Той, о Которой свидетельствует Писание: Она «вся прекрасна», «вся святая», но без малейшего намека на самолюбование. Она –

сама кротость. Она – совершенство, но при этом остается смиренной, малой, бедной. В ней отражена красота Бога с Его любовью, милостью, желанием дарить и отдавать себя самого.

Я также хочу особо выделить выражение, которым Мария очерчивает свою преданность Богу: Она называет Себя «рабой Господней». «Да будет», сказанное Марией Богу, изначально произносится в контексте служения, посвящения себя потребностям и нуждам других людей. Конкретным свидетельством в этом плане выступает сам факт визита к Елизавете, незамедлительно последовавшего за Благовещением. Открытость Богу проявляет себя в готовности разделять нужды других людей. Всё это делается без лишнего шума и суеты, без стремления оставить за собой видное место, без самопиара: ведь любовь и дела милосердия не нуждаются в том, чтобы их выставляли напоказ в качестве трофея. Дела милосердия творятся в молчании и тишине, ими не хвалятся. Нам следует брать пример с Марии, принимая Ее стиль жизни, характеризующийся скромностью и умением делать добро втайне.

Так пусть же праздник нашей Матери поможет нам претворить всю нашу жизнь в одно «да будет», сказанное Богу: «да будет», складывающееся из поклонения Господу и повседневных жестов любви и служения.

Перевод «Сибирской католической газеты»