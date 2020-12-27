Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в праздник Святого Семейства. 27 декабря 2020 г., библиотека Апостольского дворца

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Спустя пару дней после Рождества литургическая традиция Церкви приглашает нас обратить свой взор к Святому Семейству Иисуса, Марии и Иосифа и как следует поразмыслить о том, что, оказывается, Сын Божий как и все дети нуждался в семейной атмосфере тепла и уюта. И эта Семья – семья Иисуса, семья из Назарета – является образцовой семьей, в которой все семьи мира имеют шанс обрести верную точку отсчета и надлежащее вдохновение. В Назарете весна человеческой жизни Сына Божьего начала расцветать с момента Его зачатия от Духа Святого в девственном чреве Марии. В гостеприимных стенах дома в Назарете Иисус провел Свои счастливые детские годы, будучи окружен материнским вниманием Марии и заботами святого Иосифа: таким образом Он постигал и Божию любовь (ср. Апостольское послание Patris Corde, 2).

Подражая Святому Семейству, мы призваны заново открыть воспитательную ценность семейной ячейки: она должна основываться на любви, в которой возрождаются отношения и широко раскрываются горизонты надежды. В семье создается атмосфера искреннего общения, особенно в том случае, когда она становится домом молитвы, когда доминирующие в ней чувства серьезны, глубоки и чисты, когда дух прощения берет верх над духом раздоров, когда суровость бытовых условий смягчается взаимной чуткостью и безусловным преданием себя на волю Божию. Таким образом, семья открывает для себя измерение радости, которую Бог обильно дарит всем тем, кто сам умеет дарить радость. В то же время семья обретает духовную силу, чтобы оставаться открытой своему окружению, открытой другим людям, открытой служению братьям и сестрам, открытой солидарному сотрудничеству ради созидания нового, лучшего мира. Тем самым семья становится носителем позитивных стимулов, она евангелизирует мир примером собственной жизни. Разумеется, в любой семье случаются проблемы, случаются ссоры. Мне часто доводилось слышать: «Отче, мы же люди, мы слабы, в нашей семье не обходится без конфликтов…». Я хотел бы вам кое-что посоветовать: если вам случится поссориться, не заканчивайте день, не помирившись. «Да, я поссорился», так помирись до конца дня! И знаете почему? Потому что холодная война, коль скоро она продолжается внутри семьи день за днем, чрезвычайно опасна. Что хорошего она может принести? И потом, есть такие три слова, три фразы, которым в семье обязательно должны принадлежать первые места. Вот эти слова: «пожалуйста», «спасибо» и «мне очень жаль». «Пожалуйста», чтобы не быть навязчивым по отношению к другим членам семьи. Пожалуйста, могу я что-то для тебя сделать? Ты не против, если я это сделаю? Пожалуйста. Только не быть навязчивым. «Пожалуйста» – первое слово. «Спасибо»: так много помощи нам оказывают, так много хорошего приходит к нам через семью. Постоянно говорите «спасибо». Умение благодарить – это и есть сущность благородной души. «Спасибо». Но труднее всего бывает сказать «мне очень жаль». Мы, сами того не замечая, раз за разом делаем что-то плохое, походя обижаем тех, кто рядом. Вот поэтому нужно говорить «прости», «прости». Не забывайте об этих трех волшебных словах: «пожалуйста», «спасибо» и «я сожалею». Если в семье, в семейной атмосфере доминируют эти три слова, то с такой семьей всё в порядке.

Сегодняшний праздник напоминает нам о непревзойденном примере евангелизации мира через семью и указывает нам на идеал супружеской и семейной любви. Всё это было подчеркнуто в Апостольском увещании Amoris laetitia, пятая годовщина обнародования которого будет отмечаться 19 марта 2021 г. Поэтому наступающий год станет временем размышлений об Amoris laetitia – временем внимательного сосредоточения на содержании этого документа. Эти размышления должны стать достоянием церковных общин и отдельных семей, сопровождая их в их земном странствии. Сегодня я призываю всех верных принять участие в инициативах, которые будут выдвигаться на протяжении всего года и координатором которых выступит Дикастерия по делам мирян, семьи и жизни. Так вверим же это наше путешествие с семьями во всём мире Святому Семейству из Назарета, а в первую очередь святому Иосифу, заботливому супругу и отцу.

И пусть Дева Мария, к Которой мы сейчас обращаемся в молитве Angelus, содействует тому, чтобы семьи во всём мире всё сильнее проникались евангельским идеалом Святого Семейства, становясь тем самым закваской нового человечества, закваской подлинной и всеобщей солидарности.

Перевод «Сибирской католической газеты»