Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 8-е Рядовое воскресенье. 3 марта 2019 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Сегодняшний фрагмент Евангелия включает краткие притчи, с помощью которых Иисус желает продемонстрировать Своим ученикам путь, коим надлежит следовать тому, кто стремится быть мудрым. Формулируя риторический вопрос:»Разве может слепой водить слепого?»(Лк 6,39), Господь показывает, что поводырь не может себе позволить быть слепым. Он обязан хорошо видеть, то есть иметь мудрость, чтобы руководить мудро, ведь иначе он рискует нанести вред доверившимся ему людям. Тем самым Иисус привлекает внимание тех, на кого возложена ответственность в сфере воспитания или управления: пастырей, представителей власти, законодателей, учителей, родителей, призывая их осознавать свою деликатную роль и неизменно находить правильный путь, которым следует вести людей.

Иисус, чтобы представить Себя Самого в качестве Наставника и Пастыря, Коему необходимо подражать, воспользовался образами из Книги Премудрости: «Ученик не бывает выше своего учителя; но, и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его» (Лк 6,40). Итак, Иисус призывает следовать Своему примеру и разделять проповедуемое Им учение, чтобы самим стать надежными и мудрыми проводниками. Эти поучения Господа сконцентрированы, прежде всего, в Нагорной проповеди, которую Литургия слова предлагает в Евангельских чтениях нам вот уже третье воскресенье подряд. В них содержится обращенный к нам призыв: быть добрыми, милосердными, а также искренними, смиренными и праведными.

В сегодняшнем же фрагменте слышен еще один значимый призыв: не быть высокомерными и лицемерными. Господь говорит так: «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? «(Лк 6,41). Часто — и мы все знаем об этом, — проще или удобнее констатировать и осуждать оплошности и проступки других людей, не замечая с должной отчетливостью собственных. Мы обычно бываем склонны скрывать собственные упущения, даже и от самих себя. Ведь проще указывать на оплошности ближних. Соблазн состоит в том, чтобы быть снисходительным к себе, сострадательным к себе, но неумолимым и принципиальным с ближними. Это очень полезно, помогать ближнему мудрыми советами, но, по мере того как мы замечаем и исправляем упущения нашего ближнего, мы обязаны сознавать, что упущения случаются и у нас тоже. Если я уверен, что у меня нет недостатков, мне не следует осуждать или исправлять кого-то еще. Оплошности бывают у всех нас. Нам необходимо научиться принимать это и тщательно наблюдать за собой, прежде чем осуждать других. Таким образом мы будем поступать искренне, со смирением, давая свидетельство любви.

Как мы можем понять, свободен ли наш глаз или ему мешает бревно? И на этот вопрос тоже отвечает Иисус: «Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод; и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый, ибо всякое дерево познается по плоду своему» (Лк 6,43-44). Плод — это наши поступки, но также и слова. В том числе и по словам можно судить о качестве дерева. Действительно, кто по-человечески хорош, у того из сердца и из уст исходит добро, а кто плох – излучает зло, ибо практикует самые разрушительные, которые только могут быть между людьми, действия: нарекания, сплетничанье, очернение ближних. Тем самым уничтожая свою семью, свою среду в школе, на работе, по месту жительства… Войны начинаются с языка. Давайте хоть немного поразмышляем об этом наставлении Иисуса и спросим самих себя: Не говорю ли я плохо о других? Не пытаюсь ли частенько очернять других? Не проще ли мне замечать упущения других людей, чем свои собственные? И попытаемся хоть чуточку в этом отношении исправиться. Это будет весьма полезно всем нам. Попросим о поддержке и заступничестве Марию, дабы нам верно следовать Господу по этому пути.

Перевод «Сибирской католической газеты»