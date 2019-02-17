Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 6-е Рядовое воскресенье. 17 февраля 2019 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Сегодняшнее Евангелие (Лк 6,17.20-26) повествует о заповедях блаженства в версии святого Луки. Текст структурирован так, что в нем четыре блаженства и четыре предостережения, выраженных оборотом «Горе вам». Со всей силой и решительностью Иисус таким образом открывает нам глаза, побуждает нас принять Его взгляд, призывает не обращать внимания на мнимые, привходящие моменты, учит нас распознавать суть ситуации, руководствуясь верой.

Иисус провозглашает блаженными нищих, голодных, плачущих и гонимых. И предостерегает богатых, сытых, довольных, тех, о ком хорошо говорят все люди. Это парадоксальное блаженство обусловлено тем, что Бог пребывает рядом с теми, кто страдает, желая избавить их от порабощения. И Иисус замечает это, Он видит этих людей уже блаженными (счастливыми) вопреки тем негативным обстоятельствам, в которых они ныне находятся. Таким же образом «Горе вам», обращенное к преуспевающим ныне людям, имеет своей целью «пробудить их» от опасного эгоистического самообмана, открыть их логике любви, и сделать это как можно скорее, пока еще не поздно.

Страницы сегодняшнего Евангелия побуждают нас задуматься о глубоком смысле нашей веры, сущность которой — в полном доверии Господу. Всё дело в том, чтобы ниспровергнуть современных божков, чтобы открыть сердце Богу, живому и истинному. Только Он один способен подарить нашему существованию ту, так желанную, полноту, коей нам так трудно достичь. Много кто, в том числе и в наше время, рекомендует себя в качестве «менеджера» счастья: они обещают мгновенный успех, большую зарплату, великолепные решения любой проблемы и тому подобное. И как же здесь легко соскользнуть, порой не отдавая себе в том отчета, в грех против первой заповеди: в идолопоклонство, когда Бога заменяют идолом. Идолопоклонство и божки: кажется, что всё это осталось в прошлом, но на самом деле они рядом с нами постоянно! Этими понятиями иные человеческие отношения могут быть выражены куда точнее, чем в принятых социологических категориях.

И поэтому Иисус открывает нам глаза на окружающую реальность. Мы призваны к счастью, призваны стать блаженными, и мы являемся ими даже сейчас ровно в той мере, в какой мы принимаем сторону Бога, сторону Его Царства, сторону того, что не является преходящим, но входит в жизнь вечную. Мы являемся блаженными, если ощущаем себя предстоящими Богу, заявляя Ему — и это очень важно: «Господи, я нуждаюсь в Тебе» — и если, как Он и вместе с Ним, находимся рядом с бедными, страждущими, голодными. Ведь и мы тоже являемся перед Богом именно такими людьми: это мы нищие, страждущие, голодные перед Богом. И мы становимся способными радоваться всякий раз, когда обладая благами мира сего, не делаем из них божков, которым отдают душу, а проявляем готовность делиться ими с нашими братьями. По этой причине сегодняшняя литургия призывает нас задать самим себе соответствующий вопрос и сделать в своем сердце испытание совести.

Иисусовы блаженства — это наиболее выразительное послание, побуждающее нас не возлагать надежды на материальные, приходящие блага, не искать счастья, следуя за специалистами от производства иллюзий, кои нередко ничем не отличаются от торговцев смертью — эти профессиональные фокусники. Не нужно за ними следовать, ведь они на самом деле не дают нам ни малейшей надежды. Господь помогает нам широко открыть глаза, обрести более проницательный взгляд для понимания реальности, исцелиться от хронической близорукости, которой заражает нас дух мира сего. Своим парадоксальным словом Он как бы встряхивает нас, открывает нам то, что способно нас действительно обогатить, дарит нам радость и достоинство. Это значит, дарит то, что и в самом деле способно придать нашей жизни смысл и полноту. Так пусть же Дева Мария поможет нам выслушать это Евангельское чтение с открытым сердцем и умом, чтобы оно принесло в нашей жизни свой плод, чтобы мы стали свидетелями блаженства, которое не разочаровывает, блаженства Божьего, которое никогда никого не разочаровало.

Перевод «Сибирской католической газеты»