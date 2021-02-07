Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 5-е воскресенье Рядового времени. 7 февраля 2021 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Вот мы и опять на площади! В сегодняшнем Евангелии (Мк 1,29-39) речь идет об исцелении Иисусом тещи Петра, а затем и многих других больных и страждущих людей, собиравшихся вокруг Него. Исцеление тещи Петра – это первое исцеление от физической немощи, описанное евангелистом Марком: женщина лежит в постели с лихорадкой, а Иисус совершает в отношении ее символический жест: «подойдя, Он поднял ее, взяв ее за руку» (Мк 1,31), как говорит об этом евангелист. В этом простом действии масса нежности, а всё дальнейшее происходит как-то обыденно: «лихорадка тотчас оставила ее, и она служила им» (там же). Исцеляющая сила, исходящая от Иисуса, не встречает сопротивления, и исцеленный человек тут же возвращается к нормальной жизни, причем сразу же занявшись заботами о других, а не о себе – и это важно! Именно это есть признак истинного здоровья!

Описанный в сегодняшнем Евангелии день был днем субботним. Жители поселка, послушные Закону, дожидаются захода солнца, а затем, завершив шабат, выходят из своих домов, идут к Иисусу и приводят к Нему всех больных и одержимых бесами. И Он исцеляет их, однако запрещает бесам говорить, что они знают, что Он Христос (Мк 1,32-34). Таким образом, с самого начала Своего служения Иисус демонстрирует особое пристрастие к людям бедным и страждущим как телом, так и духом. Именно таков выбор Его Небесного Отца, который Он подтверждает словом и делом. Ученики Иисуса были очевидцами всего этого: они видели, как поступает Иисус, а затем засвидетельствовали то, что видели. Но целью Иисуса было не просто предоставить им возможность наблюдать за Своей миссией. Он вовлекал их в Свою миссию, Он послал их самих в мир, Он дал им силу исцелять больных и изгонять бесов (ср. Мф 10,1; Мк 6,7). И эта же миссия продолжается в служении Церкви по сей день. И это очень важно. Забота о всякого рода больных не является для Церкви «факультативным занятием», вовсе нет! Это не что-то избыточное. Напротив, забота о всякого рода больных является неотъемлемой частью миссии Церкви, как это было и для Самого Иисуса. И эта миссия заключается в том, чтобы излить Божью нежность на страждущее человечество. Об этом нам еще предстоит вспомнить через несколько дней, 11 февраля, во Всемирный день больного.

Реальность, с которой мы ныне имеем дело во всём мире вследствие пандемии, делает это призвание, эту важнейшую миссию Церкви особенно актуальной. Голос Иова, отдающийся эхом в сегодняшней Литургии слова, характеризует нашу парадоксальную человеческую кондицию, в которой сочетаются высочайшее достоинство, – а наша человеческая кондиция обладает высочайшим достоинством, – а также уязвимость и немощь. И при столкновении с этой реальностью в глубине наших сердец обязательно возникает вопрос: «почему?».

И на этот вопрос Иисус, Воплощенное Слово, отвечает не словесным разъяснением – разъяснением того, почему мы при всём своем высоком достоинстве столь уязвимы, – а разъяснением через Свое любящее присутствие – присутствие, которое склоняется, берет за руку и помогает встать, как это случилось с тещей Петра (Мк 1,31). Склоняться нужно для того, чтобы помогать встать. Не будем забывать, что смотреть законным образом на ближнего сверху вниз можно лишь в том случае, если при этом мы помогаем ему встать. Только в этом случае. И это та миссия, которую Иисус возложил на Церковь. Сын Божий проявляет Свою власть не «сверху вниз», не издалека, Он проявляет ее в том, что склоняется, что протягивает руку. Он демонстрирует Свою власть в близости, в нежности, в сострадании. Близость, нежность, сострадание – это образ действий Бога. Бог приближается к нам, причем приближается с нежностью и состраданием. Сколько раз мы читаем в Евангелии, что, сталкиваясь с людьми, имеющими проблемы со здоровьем или любые другие проблемы, Господь «возмущается духом», т.е. испытывает сострадание. Сострадание Иисуса, близость Бога в Иисусе – это «фирменный стиль» Бога! Сегодняшний евангельский фрагмент еще раз свидетельствует, что это сострадание глубоко укоренено в предельно близких отношениях Иисуса с Отцом. Как и чем свидетельствует? Тем, что перед рассветом и после заката солнца Иисус удаляется для уединенной молитвы (Мк 1,35). Вот откуда Он черпал силы для исполнения Своей миссии, для проповеди и исцелений.

Так пусть же Святая Дева поможет нам разрешить Иисусу исцелить нас – ведь мы всегда нуждаемся в этом, причем все без исключения, – чтобы мы, в свою очередь, могли стать достойными доверия свидетелями исцеляющей Божией нежности.

Перевод «Сибирской католической газеты»