Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 5-е Рядовое воскресенье. 9 февраля 2020 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

В сегодняшнем Евангелии (Мф 5,13-16) Иисус говорит Своим ученикам: “Вы – соль земли… Вы – свет миру» (Мф 5,13.14). Господь использует символический язык не столько для того, чтобы охарактеризовать Своего ученика,

каким Он Сам желает его видеть, но прежде всего для того, чтобы указать тем, кто захочет последовать за Ним, некоторые критерии для реализации их миссионерского призвания в мире.

Первый образ – это соль, т.е. тот элемент, который дает вкус, который сохраняет пищевые продукты и защищает их от порчи. Ученик Христа, таким образом, призван решительно удалять угрожающие обществу опасности – эти вредные бактерии, вредящие жизни людей. Речь идет о противостоянии греху, моральной деградации, о свидетельстве в пользу ценностей честности и братства, об умении не поддаваться земным искушениям карьеризма, власти и богатства. «Солью» является тот ученик, который, несмотря на ежедневные поражения, которые со всеми случаются, раз за разом восстает из пепла своих ошибок, снова и снова с мужеством и терпением взыскуя возможностей для диалога и отношений с другими людьми. «Солью» является тот ученик, который не ищет одобрения и аплодисментов, но стремится быть скромным и конструктивным в своем присутствии в обществе, в своей верности учению Иисуса, пришедшего на землю не чтобы Ему служили, но чтобы послужить. Именно в таком свидетельстве ощущается настоятельная потребность!

Второй образ, который Иисус предлагает своим ученикам – это образ света: «Вы – свет миру». Свет рассеивает тьму и дает возможность видеть. Христос – Свет, который изгнал тьму, но она всё еще остается кое-где как в мире в целом, так и в отдельных людях. Поэтому задача христианина – окончательно разогнать ее, дабы сияющий Свет Христов воссиял всем без исключения людям. Это достигается через проповедь Евангелия. Речь идет о том излучении, которым становятся наши слова, а в первую очередь – наши добрые дела (ср. Мф 5,16). Каждый ученик Христа и христианская община в целом являются светом миру в том случае, если приводят ближних к Богу, помогая каждому из них пережить встречу с Его добротой и милосердием. Ученик Иисуса является светом, если способен жить своей верой вне ограниченного пространства, если помогает искоренять суеверия, сплетни, если позволяет пролиться свету истины на ситуации, пораженные лицемерием и ложью. Помогает воссиять свету. Но это не мой свет, а свет Иисуса Христа. Мы являемся лишь инструментами, посредством которых Свет Христов достигает всех.

Иисус призывает нас не бояться идти в мир, даже если в нем сплошь да рядом имеют место ситуации конфликта и греха. Перед лицом насилия, несправедливости и угнетения Церковь не может позволить себе замкнуться в себе или спрятаться за крепкой оградой. Он не может позволить себе оставить свою евангелизаторскую миссию, свое служение. Иисус на Тайной Вечере просил Небесного Отца, чтобы Тот не забирал учеников из мира, но защитил их от духа мира сего. Церковь не жалеет себя, с щедростью и нежностью трудясь на благо малых и бедных. Она не приемлет дух мира сего, напротив, она свет и соль мира. Церковь прислушивается к сетованиям «последних и презираемых», ибо сама ощущает себя странствующим сообществом, призванным из поколения в поколение продолжать спасительное присутствие Иисуса Христа в истории.

Так пусть же Пресвятая Дева Мария поможет нам стать солью и светом в человеческом сообществе, принося всем окружающим посредством свидетельства жизни и слова Благую Весть о Божией любви.

Перевод «Сибирской католической газеты»