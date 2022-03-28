Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 4-е воскресенье Великого Поста. 27 марта 2022 г., площадь Св. Петра

Комментируя притчу о блудном сыне перед чтением молитвы Angelus в воскресенье 27 марта, Святейший Отец отметил, что она ведет к сердцу Бога, всегда прощающего нас с состраданием и нежностью. Передает русская служба Vatican News.

Евангельский отрывок из литургии четвертого воскресенья Великого поста (Лк 15,1-3.11-32) говорит о том, что Бог есть Отец, Который не только принимает обратно Своего сына, вернувшегося домой после растраты всего имущества, но радуется и устраивает для него праздник. «Мы и есть этот сын, – подчеркнул Папа, – и невозможно равнодушно думать о том, как сильно Отец любит нас и всегда ждет».

В притче есть еще старший сын, у которого сложные отношения с отцом, и мы тоже можем переживать подобный кризис, продолжил Папа: в нас тоже есть черты этого сына, и мы считаем его в чем-то правым, ведь он всегда выполнял свой долг и не уходил из дома, поэтому он возмущен, когда отец вновь принимает брата, отличившегося не лучшим образом.

Старший сын протестует и говорит: «Я столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания твоего», но для «этого сына твоего» ты даже устраиваешь праздник! (ст. 29-30).

Из этих слов вытекает проблема старшего сына, отметил Папа: «Свои отношения с отцом он основывает исключительно на строгом соблюдении заповедей, на чувстве долга. Это может быть и нашей проблемой в отношениях с Богом: мы можем забыть, что Он – Отец, и жить отстраненной религией, состоящей из запретов и обязанностей. Следствием этой дистанции является черствость по отношению к ближнему, который больше не воспринимается как брат». В притче старший сын говорит отцу не «брат мой», а «сын твой». В итоге именно он рискует остаться без дома – в тексте так и говорится, что «он не хотел войти» (ст. 28).

Видя это, отец выходит умолять его: «Сын мой! Ты всегда со мною, и всё моё твоё» (ст. 31). Отец пытается объяснить, что для него оба сына – это вся его жизнь. Родителям это хорошо известно, поскольку им близки чувства Бога-Отца, отметил Папа и процитировал Оноре де Бальзака, вложившего в уста одного из своих персонажей – отца Горио – прекрасные слова: «Став отцом, я понял Бога». В этом месте притчи милосердный отец открывает свое сердце старшему сыну и поясняет, что его действия продиктованы любовью, потребностью сердца, а не чувством долга: «Надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мёртв, и ожил» (ст. 32).

Мы должны праздновать и радоваться, то есть выражать близость к тем, кто кается или находится на распутье, кто переживает трудности: это поможет им преодолеть страх и уныние, которые могут возникнуть при воспоминании о собственных ошибках, продолжил Папа:

«Те, кто поступил неправильно, часто чувствуют укоры сердца; отстраненность, равнодушие, резкие слова не помогают. Поэтому, по словам отца, необходимо оказать им теплый прием, который побудит их продолжать путь. Делаем ли мы это? Ищем ли мы тех, кто далеко, хотим ли мы праздновать вместе с ними? Сколько добра может принести открытое сердце, искреннее внимание и улыбка, – праздновать, а не заставлять людей чувствовать себя виноватыми! Прощая нас, Бог всегда празднует по этому поводу».

И еще мы должны радоваться, сказал Папа: «У кого сердце настроено на Бога радуется, видя покаяние человека, независимо от серьезности его ошибок. Он не цепляется за ошибки, не указывает пальцем на зло, но радуется добру, ибо добро другого – это и наше добро! Умеем ли мы видеть других людей таким образом? Умеем ли мы радоваться за других?».

Затем Папа упомянул о рок-опере, созданной несколько лет назад и вдохновленной историей о блудном сыне, в которой друг предложил младшему сыну написать письмо отцу с просьбой выставить в окне белый платок в знак приветствия на его просьбу вернуться домой. Придя к дому отца, юноша увидел не один платок, а все вокруг было усеяно белыми платками. «Отец принимает нас именно так, с полнотой и радостью. Пресвятая Дева Мария да научит нас принимать Божье милосердие, дабы в его свете мы смотрели на наших ближних», – заключил Епископ Рима.