Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 4-е Рядовое воскресенье. 3 февраля 2019 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

В минувшее воскресенье литургия предложила нашему вниманию сцену в Назаретской синагоге, когда Иисус прочитал вслух фрагмент из Книги пророка Исайи, а потом заявил, что слова этого пророчества исполнились в Его лице «сегодня». Иисус представляет Себя тем, на Ком почил Дух Господень, освятивший Его и отправивший Его исполнять миссию Спасения рода человеческого.

Сегодняшнее Евангелие (Лк 4,21-30) является продолжением той же истории. Оно рассказывает нам об изумлении жителей Назарета при виде того, как один из их сограждан, «сын Иосифа», притворяется Мессией, будто бы посланным Отцом. Иисус обладает способностью проникать в умы и сердца, а потому сразу же понимает, что именно думают о Нем земляки. А они полагают, что раз один из них выдвигает столь странные претензии, ему следует подтвердить их здесь, в Назарете, чудесами, какие он по слухам творил в других местах (Лк 4,23). Но Иисус не хочет и не может принять эту логику, поскольку она не отвечает замыслу Божьему: Бог заинтересован в вере, а люди требуют чудес и знамений; Бог желает спасти всех без исключения, а люди ждут Мессию, руководствуясь соображениями собственной выгоды. Чтобы пояснить логику Бога, Иисус приводит пример двух великих древних пророков, Илии и Елисея, которых Бог послал исцелять и спасать неевреев, представителей других народов, уверовавших в Его слово.

Услышав приглашение распахнуть свои сердца безвозмездности и универсальности дела Спасения, жители Назарета протестуют, и, по сути, впадают в крайнюю агрессию, вплоть до того, что они «встав, выгнали Его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть Его» (Лк 4,29). Первоначальное изумление сменяется агрессией и бунтом против Иисуса. Итак, Евангелие демонстрирует нам, что общественное служение Иисуса начинается с Его отвержения, с угроз убить Его, причем, как это ни парадоксально, эти угрозы исходят со стороны Его сограждан. Живя миссией, возложенной на Него Отцом, Иисус прекрасно знает, что Ему предстоит столкнуться с трудностями, неприятием, гонениями и неудачами. Это та цена, которую и вчера, и сегодня, приходится платить истинному пророку. Однако столь жесткое неприятие не обескураживает Иисуса и не удерживает Его от продолжения плодотворного пророческого служения. Он решительно следует Своим путем (ср. Лк 4,30), уповая на любовь Отца.

Современный мир по-прежнему остро нуждается в том, чтобы опознать пророков в учениках Господа, в лице мужественных и несгибаемых людей, откликающихся на христианское призвание. Людей, ощутивших «толчок» от Духа Святого, отправляющего их возвещать надежду и спасение беднякам и отверженным; людей, следующих логике веры, а не логике утопии; людей, преданных служению всем людям, без привилегий и исключений. Словом, людей открытых приятию воли Божией и взявших на себя обязательство самоотверженно свидетельствовать об этом другим.

Так помолимся же Пресвятой Марии, чтобы нам возрастать и ходить в апостольской ревности о Царстве Божием, одухотворявшей миссию Иисуса.

Перевод «Сибирской католической газеты»