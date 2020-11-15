Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 33-е Рядовое воскресенье. 15 ноября 2020 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Евангелие этого предпоследнего воскресенья литургического года содержит известную притчу о талантах (Мф 25,14-30). Эта притча является составной частью так называемой «эсхатологической речи» Иисуса, которую Он произнес в непосредственном преддверии Своих Страстей, Смерти и Воскресения. Притча выводит на сцену некого богача, которому предстоит надолго уехать, и он, предвидя свое продолжительное отсутствие, препоручает свое имущество трем своим слугам: первому он вручает пять талантов, второму – два, третьему – один. Иисус указывает, что распределение произошло «каждому по его силе» (Мф 25,15). Господь именно так поступает со всеми нами: Он прекрасно знает нас, Он знает, что мы не равны по своим возможностям, Он не желает никому отдавать предпочтения в ущерб другим, но вверяет каждому в управление сумму, соответствующую его способностям.

Пока хозяин отсутствовал, первые двое слуг продемонстрировали изрядную предприимчивость, позволившую им удвоить первоначальный доверенный им капитал. Но не так повел себя третий слуга, закопавший свой талант: он стремился избежать риска, как и уберечься от воров, однако и прибыли при этом не получил никакой. И вот, наступил момент, когда хозяин вернулся и призвал своих слуг к ответу. Первые двое слуг смогли представить плоды своих трудов и усилий, и господин похвалил их за успехи и пригласил их за свой праздничный стол разделить с ним радость встречи. А вот третий слуга, обнаружив, что ему похвалиться нечем, тут же принялся оправдываться: «Господин! я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле; вот тебе твое» (Мф 25,24-25). По сути, он отстаивал свое право на лень при этом еще и обвиняя хозяина в «жестокости». Как же это характерно и для нас: оправдывать себя, охотно обвиняя при этом других! Но другие-то невиновны – это наша вина, наше упущение. Между тем, недостойный слуга обвиняет других, обвиняет хозяина, чтобы оправдать себя. И мы тоже сплошь да рядом делаем то же самое. Господин вполне справедливо упрекает нерадивого слугу, именуя его «лукавым и ленивым» (Мф 25,26). Он отнимает у него талант и прогоняет его прочь.

Рассказанная притча имеет отношение ко всем людям, но, как обычно, в первую очередь к нам, христианам. Тем более это актуально сегодня, когда мы отмечаем Всемирный день бедных, когда Церковь обращается к верным своим: «Протяните руку беднякам! Протяни руку беднякам! Вы не одиноки в этой жизни: есть на свете люди, которые очень нуждаются в вас. Не будьте эгоистичны, протяните руку бедным». Мы все, в качестве человеческих существ, получили от Бога некое «имение» – богатство, внутренне присущее человеческой природе. А как ученики Христа мы также получили веру, Евангелие, Святой Дух, Таинства и много чего другого, очень ценного. Эти дары необходимо «пустить в оборот», чтобы творить добро, творить добро в нашей земной жизни, пребывая в служении Богу и нашим братьям и сестрам. И сегодня Церковь говорит вам, она обращается ко всем нам: «Эффективно используйте то, что Бог доверил вам, и при этом не теряйте из виду бедняков. Посмотрите, как их много, в том числе и в наших городах, в центре наших городов, их очень много. Так спешите же творить добро!».

Иногда мы склоны полагать, будто быть христианином – это значит не причинять никому вреда. Да, не причинять вреда это, безусловно, хорошо. Но не делать при этом добра – это очень нехорошо. Мы обязаны творить добро, выходить навстречу другим людям, проявляя особое внимание к самым нуждающимся. Даже в центральных районах наших городов с нуждой можно столкнуться на каждом шагу, а мы часто поддаемся соблазну безразличия: намеренно отводим взгляд, смотрим «в другую сторону», где бедняков нет. Так протяните же руку бедняку: ведь это Сам Христос! Порой приходится слышать: «Ох уж эти священники, эти епископы, почему они всё время твердят нам о бедных да о бедных… Пусть бы лучше рассказывали нам о вечной жизни!». Но дорогой брат, дорогая сестра, смотрите: тема бедняков звучит из самого средоточия Евангелия; Сам Иисус учит нас вниманию к беднякам; собственно говоря, Иисус пришел именно за бедняками. Так протяни же свою руку навстречу беднякам! Ты получил так много, так неужели ты допустишь, чтобы твой брат, твоя сестра умирали от голода!?

Дорогие братья и сестры, пусть каждый из нас проговорит про себя то, что Иисусу было угодно донести до нас сегодня, пусть повторит в своем сердце: «Протяни свою руку бедняку». А Иисус добавляет к этому еще кое-что: «Знай, что Я Сам бедняк! Я – бедняк!».

Дева Мария получила величайший дар – Самого Христа, – но Она не пыталась присвоить Его Себе. Она отдала Его всему миру, всему народу Божию. Так поучимся же у Нее, как следует протягивать руку помощи беднякам.

Перевод «Сибирской католической газеты»