Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 3-е воскресенье Великого Поста. 24 марта 2019 г., площадь Св. Петра

Евангельское чтение третьего воскресенья Великого Поста (Лк 13,1-9) посвящено темам милосердия Божия и нашего обращения. Иисус рассказывает притчу о бесплодной смоковнице. Некий человек посадил смоковницу в своем винограднике и каждое лето с большими ожиданиями являлся искать на ней плодов, но ничего не находил: дерево оставалось бесплодным. Разочарование, повторявшееся в течение трех лет, побудило его срубить эту смоковницу, чтобы посадить вместо нее другую. Хозяин позвал работника, смотревшего за виноградником, выказал ему свое недовольство и приказал срубить дерево, чтобы оно не занимало напрасно землю. Но виноградарь просит хозяина иметь терпение и уговаривает оставить смоковницу еще на один год, в течение которого он лично будет окружать ее самой внимательной и деликатной заботой, чтобы помочь ей всё-таки заплодоносить. Вот такая притча. О чем она нам говорит? Что символизируют главные герои этой притчи?

Хозяин в данном случае — это образ Бога Отца, а виноградарь – Иисуса, в то время как смоковница – это символ равнодушного и черствого человечества. Иисус ходатайствует перед Отцом за человечество, причем делает это постоянно, умоляя Бога обождать, дать еще какое-то время, чтобы плоды любви и справедливости смогли созреть. Смоковница же, которую хозяин из притчи хочет срубить, символизирует бесплодное существование, неспособное к дару, неспособное творить добро. Здесь перед нами образ человека, живущего только для себя самого, пресыщенного и беспечного, удобно устроившегося, неспособного устремить взор и сердце к людям — к ближним, страждущим, бедным, нуждающимся. Такому отношению, обозначенному эгоизмом и духовным бесплодием, противопоставляется большая любовь к смоковнице виноградаря: он наделен терпением, умеет ждать, посвящает дереву свое время, свои труды. Он обещает хозяину окружить несчастное дерево особой заботой. Предложенный нам образ виноградаря символизирует милосердие Божие: Господь по-прежнему оставляет нам время для обращения. Мы все нуждаемся в обращении, в том, чтобы сделать шаг вперед, а Божье терпение и Божие милосердие помогают нам в этом. Несмотря на бесплодие, коим иногда характеризуется наша жизнь, Бог имеет терпение и дает нам возможность измениться, продвигаться по пути добра.

Но отсрочка, испрошенная и дарованная, с надеждой на то, что дерево наконец начнет плодоносить, указывает также на ограниченность сроков, отпущенных на обращение. Виноградарь говорит хозяину: «Господин, оставь ее еще на один год». Возможность обращения не является неограниченной; поэтому необходимо воспользоваться ею немедленно, иначе она будет утрачена навсегда. В ходе нынешнего Великого Поста нас следует спросить себя: что мне следует сделать, чтобы максимально приблизиться к Господу, чтобы покаяться, чтобы отказаться от всего плохого? Существует соблазн ответить: «Нет, я подожду до следующего Великого Поста». А доживешь ли ты до следующего Великого Поста? Пусть каждый из нас сегодня задумается: что я должен сделать перед лицом этого ожидающего и всепрощающего милосердия Бога? Что должен я сделать? Мы вполне можем полагаться на милосердие Божие, но не должны им злоупотреблять. Нам не следует заниматься оправданием собственной духовной лени, нам следует приумножить свои усилия, чтобы немедленно и с искренним сердцем откликнуться на уже дарованное нам милосердие.

Во время Великого Поста Господь призывает нас к обращению. Каждый из нас призван прочувствовать этот призыв, исправляя что-то в своей жизни, в своем мышлении, в своих поступках, в образе жизни и отношениях с ближними. Вместе с тем, нам самим надлежит подражать долготерпению Господа, Которое доверяет способности любого человека подниматься после падений и снова пускаться в путь. Бог есть любящий Отец: Он не угасит едва теплящийся огонек, Он сопровождает и окружает заботой немощных, помогая им стать сильнее и внести в общество свой вклад любви. Пусть Дева Мария поможет нам пережить эти дни подготовки к Пасхе должным образом, как время духовного обновления и доверительной открытости любви и милосердию Божию.

Перевод «Сибирской католической газеты»