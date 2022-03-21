Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 3-е воскресенье Великого Поста. 20 марта 2022 г., площадь Св. Петра

Предваряя чтение молитвы Angelus 20 марта, Папа Франциск призвал внять настоятельному призыву Господа к обращению, отвернувшись от греха и приняв с открытым сердцем логику Евангелия, потому что там, где царят любовь и братство, зло не имеет больше силы. Передает русская служба Vatican News.

Размышляя над отрывком из Евангелия (Лк 13, 1-9), в котором Иисус комментирует некоторые события того времени, Папа отметил, что, в то время как воспоминания о восемнадцати погибших при обрушении Силоамской башни были еще свежи в памяти людей, Иисусу сообщают о нескольких галилеянах, которых убил Пилат (ср. Лк 13, 1). Возникает вопрос, который будто бы сопровождает эти трагические вести: кто виноват в этих ужасных событиях? Может быть, те люди были виноваты больше других и Бог наказал их? Эти вопросы возникают и сегодня. Когда на нас обрушиваются плохие новости и мы чувствуем себя бессильными перед проявлениями зла, отметил Святейший Отец, мы часто спрашиваем себя: может быть, это наказание от Бога? Может, Он допустил войну или пандемию, чтобы наказать нас за наши грехи? Почему Господь не вмешивается?

Мы должны быть осторожны, предостерег Папа: когда зло угнетает нас, мы рискуем утратить ясность ума и, чтобы найти ответ на то, что не можем объяснить, в итоге обвиняем Бога. Во многих случаях привычка богохульствовать идет именно отсюда. Мы часто приписываем наши беды и несчастья мира Тому, Кто, напротив, всегда предоставляет нам свободу и поэтому никогда не вмешивается, навязывая, а только предлагая; Тому, Кто никогда не применяет насилия и, более того, страдает за нас и вместе с нами! Иисус решительно отвергает идею винить во всех наших бедах Бога: те люди, которых убил Пилат, и те, кто погиб под башней, были виновны не больше других и не являются жертвами некоего безжалостного и мстительного Бога, подчеркнул далее Святейший Отец:

«Зло никогда не может исходить от Бога, ибо Он «не по беззакониям нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам» (Пс 102, 10), а по Своей милости. Именно так поступает Бог. Он не может относиться к нам иначе. Он всегда относится к нам с милосердием».

Вместо того, чтобы обвинять Бога, говорит Иисус, нам нужно посмотреть внутрь себя: это грех приносит смерть; это наш эгоизм разрывает отношения; это наш выбор в пользу несправедливости и жестокости порождает зло. В этот момент Господь предлагает реальное решение: «Если не покаетесь, – говорит Он, – все так же погибнете» (Лк 13, 5). «Это настоятельный призыв, особенно в нынешнее время Великого поста, – подчеркнул Папа. – Давайте примем его с открытым сердцем. Давайте обратимся от зла, откажемся от греха, который соблазняет нас, откроемся логике Евангелия: ведь там, где царят любовь и братство, зло больше не имеет силы!».

Иисус однако знает, что обращение дается нам нелегко, и Он хочет помочь в этом, продолжил Святейший Отец: «Господь знает, что мы часто повторяем одни и те же ошибки и грехи; что мы унываем и, возможно, нам кажется, что наше стремление к добру бесполезно в мире, где царит зло». Поэтому Он ободряет нас притчей, рассказывающей о Божьем терпении по отношению к нам. Символом этого терпения является смоковница, которая не принесла плодов в назначенное время, но ее не срубили: ей дали еще время, еще один шанс. «Мне нравится думать, что прекрасным именем для Бога было бы «Бог, Который дает еще один шанс»: Он всегда дает нам еще один шанс, всегда, всегда, – отметил Папа. – Это Его милость. Именно так Господь поступает с нами: Он не отрезает нас от Своей любви, Он не падает духом, Он не устает возвращать нам доверие с нежностью. Братья и сестры, Бог верит в нас! Бог доверяет нам и сопровождает нас терпением, терпением Бога к нам. Он не унывает, но всегда возлагает на нас надежду. Бог – Отец, и Он смотрит на каждого из нас как отец: как лучший из отцов, Он видит не результаты, которых мы еще не достигли, а плоды, которые мы еще можете принести; Он не обращает внимания на наши недостатки, а поощряет наши возможности; Он не останавливается на нашем прошлом, а уверенно делает ставку на наше будущее, потому что Бог близок к нам», Он всегда рядом с нами, милосерден и нежен. «Поэтому давайте попросим Деву Марию дать нам надежду и мужество и зажечь в нас желание обратиться к Богу», – завершил размышление Святейший Отец.