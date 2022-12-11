Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 3-е воскресенье Адвента. 11 декабря 2022 года, площадь Святого Петра

В полдень 11 декабря, перед чтением богородичной молитвы «Ангел Господень», Папа Франциск предложил толкование на евангельское чтение от Матфея, которое Церковь предлагает в третье воскресенье Адвента. Передает русская служба Vatican News.

Брошенный в темницу Иоанн Предтеча посылает своих учеников к Иисусу спросить Его: «Ты ли Тот, Который должен прийти, или ожидать нам другого?» (Мф 11,4). Услышав о делах Христовых, он терзается сомнениями: действительно ли Иисус – Мессия? Креститель представлял себе долгожданного Божьего посланника совсем другим, суровым, тем, кто придя, будет вершить правосудие силой, наказывая грешников. Вместо этого Иисус сострадает всем, все Его действия наполнены милосердием, благодаря которому «слепые прозревают и хромые ходят, прокажённые очищаются и глухие слышат, мёртвые воскресают и нищие благовествуют» (ст. 6). Этот «кризис» Иоанна Крестителя может сказать что-то важное и для нас, отметил Папа Франциск.

В тексте подчеркивается, что Иоанн находится в темнице, то есть, буквально в темном месте, где нет возможности видеть ясно, и этот факт заставляет задуматься о той внутренней ситуации, которую переживает Предтеча: его ум и сердце оказались в таком же мраке, и он уже не видит в Иисусе ожидаемого Мессию. Он сомневается. Удивительно, что это случилось с Иоанном, который крестил Иисуса в Иордане и указал ученикам на Него как на Агнца Божьего (см. Ин 1,29). Но это означает, что даже самый великий верующий проходит через темный коридор сомнений, идя на ощупь к мерцающему впереди свету, пояснил Святейший Отец:

«Это не плохо, а иногда даже необходимо для духовного роста; это помогает понять, что Бог всегда гораздо больше, чем мы Его Себе представляем. Дела, которые Он совершает, удивительны по сравнению с нашими расчетами; Его действия превосходят наши потребности и ожидания, и поэтому мы никогда не должны прекращать искать Его и обращаться к Его истинному лику. Анри де Любак, великий богослов, говорил, что Бога ‘нужно открывать заново, поэтапно… иногда веря, что мы теряем Его’».

Именно так поступает Креститель: сомневаясь, он все же ищет Иисуса, задает Ему вопросы, «дискутирует» с Ним и в конце концов вновь открывает Его для себя. Иоанн, которого Иисус назвал величайшим из рожденных женщиной (см. Мф 11,11), учит не заключать Бога в жесткие схемы наших предрассудков.

Мы тоже иногда можем оказаться в ситуации Иоанна Крестителя – во внутренней тюрьме: тогда мы теряем способность распознать новизну Господа, полагая, что уже и так достаточно знаем о Нем, пояснил Папа. Возможно, нам тоже нелегко представить себе кроткого, смиренного, милосердного и любящего Бога, Который, приходя в нашу жизнь, всегда оставляет нам свободу выбора. Возможно, мы тоже хотим спросить у Него: «Неужели это Ты, такой смиренный, – Бог, пришедший спасти нас?». Нечто подобное может происходить и в отношениях с нашими ближними, отметил Папа: у нас есть собственные идеи и предрассудки, и порой мы навешиваем жесткие ярлыки на других – особенно на тех, кто, как нам кажется, отличается от нас.

Завершая размышление, Епископ Рима сказал:

«Адвент – это время обратить свои взоры от земного и восхититься величием Божьего милосердия. Время, когда, готовя рождественский вертеп для Младенца Иисуса, мы заново узнаем, кто наш Господь; время, когда мы выходим из определенных шаблонов и предрассудков по отношению к Богу и нашим братьям и сестрам; время, когда, вместо того, чтобы думать о подарках для себя, мы можем дать утешение словом и делом страждущим и болящим, как это делал Иисус со слепыми, глухими и хромыми. В эти дни подготовки к Рождеству да возьмет нас за руку Пресвятая Богородица и да поможет нам распознать в малости Младенца величие грядущего Бога».