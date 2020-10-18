Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 29-е Рядовое воскресенье. 18 октября 2020 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Евангельское чтение сегодняшнего воскресенья (Мф 22,15-21) показывает, как Иисус разоблачает лицемерие Своих критиков. Они делают Ему много комплиментов – начинают с многочисленных комплиментов, – но затем формулируют коварный вопрос, назначение которого – доставить Ему серьезные неприятности и дискредитировать Его в глазах народа. Они спрашивают Его: «Позволительно ли давать подать кесарю?» (Мф 22,17), то есть следует ли платить налоги императору? В то время в Палестине власть Римской империи сталкивалась с враждебным отношением со стороны широких масс, что и понятно: это была власть захватчиков. Но для такого рода негатива имелись и религиозные причины. Они были связаны с обожествлением персоны императора, что, в частности, подчеркивалось его изображением на монетах, а это воспринималось как оскорбление Бога Израиля. Оппоненты Иисуса убеждены, что ответом на сформулированный ими вопрос может быть только «да» либо «нет», а третьего не дано. Иисус должен был быть поставлен этим вопросом в тупик, попасть в ловушку, из которой нет выхода. Однако Иисус всё понимает с самого начала, а потому успешно избегает попадания в приготовленную Ему ловушку. Он просит их показать Ему монету – монету, которой платят подать, – держит ее в руках и просит ответить, чьё это запечатленное на ней изображение и на кого указывает надпись? Оппоненты отвечают: изображение «кесарево», то есть принадлежащее императору. Тут-то Иисус и отвечает: «Итак отдавайте кесарю кесарево, а Божие Богу» (Мф 22,21).

Тем самым Иисус выходит за рамки предложенной Ему альтернативы. Господь взирает на всё происходящее на земле свыше, с небес. С одной стороны, Он считает справедливым, что дань кесарю всё-таки должна быть уплачена: и мы в наше время тоже обязаны платить вводимые властями налоги. Это обстоятельство подчеркнуто изображением государственных символов на монете. Но при этом Иисус напоминает – и это Его главная мысль – что каждый из людей носит с собой и другое изображение – носит его в своем сердце, в своей душе. Это образ Божий, ведь именно Ему и только Ему одному все мы обязаны своим существованием, своей жизнью. Прозвучавший ответ Иисуса содержит не только критерий, отделяющий сферу политики от сферы религии, но и четкие ориентиры для миссии всех верных во все времена, не исключая и нас, живущих в современную эпоху. Своевременно платить налоги – это обязанность граждан, как и соблюдать справедливые требования государственного законодательства. В то же время необходимо отстаивать приоритет Бога как в жизни конкретного человека, так и во всеобщей истории: необходимо уважать права Бога на всё, что Ему по праву принадлежит.

Отсюда проистекает миссия Церкви и всех христиан: говорить о Боге, свидетельствовать о Нем своим современникам. Каждый из нас, принявших святое Крещение, призван к активному присутствию в обществе, вдохновляя его словом Евангелия и живительными соками Святого Духа. Речь идет о том, чтобы смиренно, но в то же время и решительно посвятить себя созиданию цивилизации любви, в которой восторжествую отношения справедливости и братства.

Так пусть же Пресвятая Мария поможет нам избегать любого лицемерия и быть при этом ответственными и креативными гражданами. Пусть Она поддержит нас, учеников Христа, в нашей миссии свидетельства о том, что Бог есть Центр и Смысл нашей жизни.

Перевод «Сибирской католической газеты»