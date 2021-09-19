Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 25-е воскресенье Рядового времени. 19 сентября 2021 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Евангелие сегодняшней литургии (Мк 9,30-37) рассказывает нам о том, как по пути в Иерусалим ученики Иисуса рассуждали между собой «кто из них больше» (Мк 9,34). Иисус, со Своей стороны, адресовал им резкие слова, актуальные и сегодня: «Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугой» (Мк 9,35). Если ты хочешь быть первым, тебе следует встать в конец очереди, стать последним и служить всем. Этой шокирующей фразой Господь переворачивает привычные представления вверх дном: Он меняет критерии действительно важного. Ценность человека отныне не зависит от его социальной роли, профессиональных обязанностей, счета в банке… Нет, нет и нет: здесь нет никакой зависимости. Значимость и личный успех оцениваются Богом совершенно иначе, чем людьми: и то, и другое измеряется служением. Измеряется не тем, кто кем является, а тем, кто как умеет отдавать. Ты хочешь быть первым? Так служи! Вот твой шанс!

В наши дни слово «служение» выглядит изрядно избитым, заезженным. Но в Евангелии оно означает нечто вполне конкретное. Служить – это не просто проявлять вежливость. Это означает действовать так, как действовал Иисус, Который, подытоживая Свою жизнь одной фразой, заявил, что пришел «не для того, чтобы Ему служили, но для того, чтобы послужить» (Мк 10,45). Это прямая речь Господа. Итак, если мы и в самом деле хотим последовать за Иисусом, нам не остается ничего иного, как пойти проложенным Им Самим путем, путем служения. Наша верность Господу прямо пропорциональна нашему желанию служить. Хотя нам известно, что служение может нередко причинять нам и материальные издержки. Служение может иметь «вкус креста». Но по мере того, как мы становимся всё более заботливыми, всё более открытыми для ближних, расширяется и пространство нашей внутренней свободы и мы всё более уподобляемся Иисусу. Чем полнее мы отдаемся служению, тем отчетливее нами ощущается присутствие Бога. Это тем более верно, когда мы служим тем, кто ничего не может предложить нам взамен, т.е. беднякам, разделяя их тяготы и нужды с сострадательной нежностью. Тогда и мы в свою очередь обнаружим себя в объятиях Божией любви.

Подчеркнув приоритет служения, Иисус подтверждает Свои слова символическим действием. Вообще поступки Иисуса обычно выглядят даже более убедительно, чем Его слова. И как же Он поступил на этот раз? Он привел ребенка и поставил его посреди учеников, в центре, на самом почетном месте (Мк 9,36). В Евангелиях дети служат символом не столько невинности, сколько слабости. Дети полностью зависят от взрослых, так и малые мира сего зависят от других людей, от тех, кто может им что-то подарить. Иисус обнял ребенка и сообщил, что тот, кто принимает дитя, принимает Его Самого (Мк 9,37). Итак, в первую очередь следует служить тем людям, которые нуждаются в чём-то, чего не могут дать себе сами, но при этом не в состоянии ничего предложить взамен. Принимая находящихся на социальной обочине, обделенных вниманием, мы принимаем Иисуса, потому что Он – там. И, служа маленькому человеку, бедняку, мы убедимся, что сами мы заключены в нежные объятия Бога.

Дорогие братья и сестры, сегодняшнее Евангелие бросает нам вызов, так давайте же спросим себя: интересуюсь ли я, полагающий, будто следую за Иисусом, нуждами пренебрегаемых миром людей? Или, скорее, ищу личного удовлетворения, как ученики в услышанном нами Евангелии? Понимаю ли я жизнь как соревнование, в котором почетное место удастся занять лишь оттеснив кого-то другого, или же согласен с тем, что быть первым – значит служить? И конкретно: посвящаю ли я свое время кому-то «малому», человеку, у которого нет средств, чтобы меня отблагодарить? Беспокоюсь ли я о ком-то, кто не может мне ничего дать взамен, или же меня волнуют лишь дела моих родных и друзей? Все эти вопросы нам сегодня нужно задать самим себе.

Так пусть же Дева Мария, смиренная служанка Господня, поможет нам уяснить, что служение не только не умаляет нас, но, напротив, делает нас истинно великими. Как и то, что «давать блаженнее, чем получать» (ср. Деян 20,35).

Перевод «Сибирской католической газеты»