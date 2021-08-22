Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 21-е воскресенье Рядового времени. 22 августа 2021 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Евангелие сегодняшней Литургии (Ин 6,60-69) демонстрирует нам реакцию толпы слушателей и группы учеников на речь Иисуса, прозвучавшую после чуда умножения хлебов. Иисус предложил аудитории правильно истолковать это знамение и уверовать в Него Самого – этот истинный Хлеб, сшедший с небес, Хлеб жизни. И добавил, что тот хлеб, который Он дает миру, есть Его тело и кровь. Это утверждение показалось настолько непонятным и даже шокирующим для слуха многих людей, что как сказано в Евангелии, с этого времени многие «отошли», т.е. перестали следовать за Учителем (ср. Ин 6,60.66). Тогда Иисус обратился к Двенадцати: «Может быть, вы тоже хотите уйти?» (Ин 6,67), а Петр от имени всей группы выразил их общее желание оставаться с Ним: «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, а мы уверовали и познали, что Ты – Святой Божий» (Ин 6,68-69). Это четкое исповедание веры.

Но сегодня мы вкратце обсудим позицию тех, кто «отошел» и больше не следовал за Иисусом. Откуда берется их неверие? В чем причина их отказа?

Слова Иисуса произвели изрядное замешательство: Он утверждал, что Богу угодно было явить Себя и совершить дело нашего Спасения через немощь человеческой плоти. В этом заключена тайна Боговоплощения. Воплощение Бога – это и есть то, что вызвало замешательство и стало камнем преткновения для современников Иисуса, но нередко становится камнем преткновения и для нас. И в самом деле, Иисус настаивает, что истинный Хлеб Спасения, дарующий вечную жизнь, есть сама Его плоть; что для того, чтобы иметь общение с Богом, мало просто блюсти заповеди или выполнять религиозные предписания, а необходимо вступить в живые и конкретных отношения с Ним. Ибо Спасение приходит исключительно от Бога через Его воплощение. Это означает, что нам не следует воображать себе Бога, прибегая к образам величия и силы, но необходимо искать Его в человечестве Иисуса и, как следствие, в лице братьев и сестер, коих нам доводится встречать на нашем жизненном пути. Бог стал плотью. И когда мы исповедуем эту истину, читая Символ Веры в торжество Рождества и в торжество Благовещения, то преклоняем колени, поклоняясь этой тайне Боговоплощения. Бог сотворил Самого Себя из плоти и крови; Он снизошел до того, чтобы стать таким же человеком, как мы. Он смирил Себя до такой степени, что взвалил на Себя бремя наших страданий и нашего греха, и именно поэтому Он призывает нас искать Его не по ту сторону земной жизни и истории, а в отношениях со Христом и с нашими братьями и сестрами. Искать Его в реальной жизни, в истории, в нашей повседневной жизни. Это, дорогие братья и сестры, и есть путь к общению с Богом: отношения со Христом и нашими братьями и сестрами.

К сожалению, и сегодня Божье откровение о человечестве Иисуса может вызвать замешательство, его бывает нелегко принять. Это его святой Павел поименовал «безумием» Евангелия в глазах тех, кто ищет прежде всего чудес или мирской мудрости (ср. 1 Кор 1,18-25). Это «безумие» становится особенно очевидным в таинстве Евхаристии: какой смысл может быть для мира в том, чтобы преклонять колени перед куском хлеба? Зачем с таким благоговением этот кусок вкушать? Мир в замешательстве.

Став свидетелем чудесного деяния Иисуса, накормившего пятью хлебами и двумя рыбами тысячи людей, толпы бурно приветствовали Его, рукоплескали Его триумфу, хотели провозгласить Его царем. Но стоило Ему пояснить, что совершенное чудо – это всего лишь знамение, символ Его грядущей Жертвы, символ исходящего от Него дара Жизни – Его плоти и крови; и что всякий, кто захочет последовать за Ним, должен уподобиться Ему в Его человечестве, приносящем себя в жертву Богу и ближним, – то нет, такого Иисуса нам трудно полюбить, такой Иисус ввергает нас в замешательство. А всё обстоит как раз наоборот: мы будем повергнуты Им в замешательство, если захотим как-то смягчить Его бескомпромиссное послание! Так попросим же о благодати восприимчивости к провокации «слова о вечной жизни» и о том, чтобы нам обратиться. И пусть Пресвятая Мария, которая родила Своего Сына Иисуса во плоти и солидаризовалась с принесенной Им Жертвой, поможет нам последовательно свидетельствовать о нашей вере в нашей повседневной жизни.

Перевод «Сибирской католической газеты»