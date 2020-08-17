Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 20-е Рядовое воскресенье. 16 августа 2020 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

В сегодняшнем воскресном Евангелии (Мф 15,21-28) рассказано о встрече Иисуса с женщиной-хананеянкой. Иисус со Своими учениками отправился на север от Галилеи и, тем самым, оказался на территории, заселенной язычниками. Встреченная Им женщина была не иудейкой, а хананеянкой. Иисус пришел в чужую страну, чтобы провести там некоторое время наедине с учениками, вдали от постоянно растущих людских толп. И вот, женщина подошла к Нему, умоляя помочь своей больной дочери: «Помилуй меня, Господи!(Мф 15,22). Это вопль, рожденный опытом страдания, ощущением материнской беспомощности при виде мучений дочери, терзаемой болезнью, от которой невозможно исцелиться. Мать понимает, что помочь чем-либо своему чаду не в ее силах. Иисус сначала не обращает на женщину внимания, однако она не унимается. Она продолжает просить о помощи и тогда, когда Учитель прямо заявляет о том, что Его миссия ограничена лишь «заблудшими овцами дома Израилева» (Мф 15,24) и не затрагивает язычников. Женщина повторяет свою просьбу вновь и вновь, и тогда Наставник подвергает ее очень жесткому испытанию, процитировав известную тогда пословицу. Прозвучавшие слова могут показаться излишне жестокими: «Нехорошо забрать хлеб у детей и бросить псам» (Мф 15,26). Но женщина без запинки, хотя и с душевной болью отвечает: «Да, Господи, но даже псы едят крошки, которые падают со стола господ их» (Мф 15,27). Тем самым отчаявшаяся мать свидетельствует о том, что ей известна великая истина: в лице Иисуса в мир пришла благость Божия, готовая излиться на все без исключения Божьи создания, утолить все без исключения их печали. И это доверительное, мудрое исповедание тронуло сердце Иисуса и даже вызвало Его восхищение: «О, женщина! велика вера твоя; да будет тебе по желанию твоему» (Мф 15,28). Так какой же тип веры велик? Такой, который готов повернуть свою собственную, отмеченную многими ранами жизненную историю к стопам Господа, прося исцелить ее, придать ей смысл.

У каждого из нас есть своя история, и далеко не всегда это история «на экспорт», а порой это и вовсе не вполне чистая история… Сплошь да рядом это непростая история, в которой много боли, масса несчастий и не меньше грехов. Так что же мне делать со своей историей? Упрятать ее подальше? Вовсе нет! Мы обязаны повергнуть ее пред Господом. – Господи, если будет на то Твоя воля, Ты сможешь меня исцелить! – Вот какой урок дает нам эта женщина, эта прекрасная мать. Это урок мужества, с коим следует предстать перед Богом, перед Иисусом, соприкоснуться с Божьей нежностью, с нежностью Иисуса. Так давайте же попытаемся вникнуть в эту историю и прислушаться к прозвучавшей молитве. Пусть каждый из нас припомнит свою собственную историю. Увы, но в этой истории всегда найдется место и чему-то уродливому, практически всегда.

Так подойдем же к Иисусу, постучимся в Его сердце и скажем Ему: «Господи, если будет на то Твоя воля, Ты сможешь исцелить меня!». Мы сумеем сделать это, если не будем сводить глаз с пресветлого лика Иисуса, если поймем, что таится в Его сердце. А в Его сердце таится сострадание, готовность взять на Себя наши страдания, наши грехи, наши ошибки, наши неудачи. И это сердце любит нас такими, какими мы есть на самом деле, без макияжа: оно любит нас «натуральными». – Господи, если будет на то Твоя воля, Ты сможешь исцелить меня! – Вот та причина, по которой нам необходимо понять Иисуса, ближе познакомиться с Иисусом. Я сам постоянно следую совету, который сегодня даю вам: всегда имейте при себе маленькое карманное Евангелие и ежедневно читайте по отрывку из него. Там вы найдете Иисуса таким, каков Он есть, каким Он являет Себя нам. Вы найдете Иисуса, Который любит нас, Который очень любит нас, Который больше всего на свете желает нам добра. Давайте еще раз повторим эту молитву: «Господи, если будет на то Твоя воля, Ты сможешь исцелить меня!». – Это превосходная молитва. Итак, носите с собой Евангелие: в сумочке, в кармане, имейте его в вашем мобильнике, чтобы постоянно обращаться к нему.

И да поможет нам Господь, поможет всем нам, помолиться словами этой превосходной молитвы, которой нас обучила женщина-язычница – не христианка, не еврейка, язычница. И пусть Дева Мария испросит Своими молитвами, чтобы радость веры приумножалась в душе всякого крещеного человека, чтобы приумножалось наше желание передавать ее через последовательное свидетельство жизни, чтобы приумножалась наша решимость приблизиться к Иисусу и сказать Ему: «Господи, если будет на то Твоя воля, Ты сможешь исцелить меня!».

Перевод «Сибирской католической газеты»