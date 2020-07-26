Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 17-е Рядовое воскресенье. 26 июля 2020 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Евангельское чтение этого воскресенья (Мф 13,44-52) включает в себя ряд заключительных стихов главы, посвященной евангелистом Матфеем изложению учения о Царстве Небесном в притчах. В данном случае мы имеем дело с тремя краткими притчами: о припрятанном сокровище, о драгоценной жемчужине и о закинутой в море сети. Я остановлюсь на первых двух, в которых Царство Небесное сравнивается с двумя различными «драгоценными предметами», а именно зарытым в поле сокровищем и исключительной красоты жемчужиной. Реакция же тех, кто находит жемчужину и сокровище, практически одинакова: простой человек и купец продают всё, что имеют, чтобы приобрести самое дорогое. Этими двумя аналогиями Иисус стремится вовлечь нас в процесс созидания Царства Небесного, вместе с тем подчеркивая существенную характеристику христианской жизни, жизни Царства Небесного: полностью отдать себя Царству – это значит поставить на карту всё и проявить мужество. Действительно, герои этих двух притч – некий человек и купец – продают всё свое имущество, жертвуя тем самым своей материальной обеспеченностью. Отсюда можно сделать вывод: для созидания Царства необходима не только благодать Божия, но и активная позиция конкретного человека. Всё совершается по благодати, абсолютно всё! С нашей же стороны ожидается готовность принять эту благодать, не сопротивляться ей. Да, это благодать производит абсолютно всё, но она подразумевает и мою ответственность, мою готовность… А за это кто отвечает?

Поступки обычного человека и купца, которые ради приобретения чего-то очень ценного, лишили себя своего достояния, имеют решительный, больше того, радикальный характер. Я бы сказал, что в данном случае мы имеем дело с «улицей с односторонним, а не двухсторонним движением». Это крайне односторонние поступки. В добавок, эти поступки совершаются с радостью: люди весьма воодушевлены самим фактом обнаружения ими сокровищ. Нам следует разделить позицию этих евангельских персонажей, как и они стать активными и неутомимыми искателями Царства Небесного, что связано с отказом от тяжкого бремени наших мирских гарантий, мешающих взыскать Царство и созидать его. Я имею в виду стремление к обладанию, стремление к наживе и власти, эгоизм… Мы прекрасно знаем, какой серой и печальной остается жизнь многих обеспеченных людей. И это потому, что они никогда не искали подлинных сокровищ, а довольствовались внешне привлекательными, но мимолетными вещами, чей блеск на поверку оказался иллюзорным и вскоре уступил место тьме. Напротив, свет Царства – это не фейерверк, а постоянно льющийся свет: фейерверк длится лишь мгновение, тогда как свет Царства сопровождает нас всю нашу жизнь.

Царство Небесное – это полная противоположность всему лишнему, что предлагает нам мир, полная противоположность серой жизни. Это сокровище, коим ежедневно обновляется наша жизнь, кое открывает перед нами широчайшие горизонты. У тех, кто сумел обрести это сокровище, творческое и любознательное сердце: оно не копирует и не подражает, а по большей части изобретает, открывает, прокладывает новые пути. Эти пути приводят нас к любви к Богу, к любви к другим людям и к истинной любви к самим себе. Отличительной чертой тех, кто шествует путем Царства, является неутолимое стремление к творчеству. Именно творчество наполняет собою жизнь и дарит жизнь. Творчество дает, дает и дает… Творчество само изобретает множество способов, которыми оно дарит жизнь.

Иисус – это и есть Сокровенное Сокровище; это Он – Бесценная Жемчужина. Он просто не может не вдохновлять нас радостью, всей радостью мира: радостью открытия смысла жизни, радостью самореализации в приключении святости. Так пусть же Пресвятая Дева поможет нам ежедневно оправляться на поиски сокровища Царства Небесного, чтобы любовь, которую Бог подарил нам через Иисуса, могла проявиться в наших словах и поступках.

Перевод «Сибирской католической газеты»