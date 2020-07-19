Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 16-е Рядовое воскресенье. 19 июля 2020 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

В сегодняшнем Евангелии (Мф 13,24-43) мы вновь встречаем Иисуса, рассказывающего собравшимся вокруг Него людям о Царстве Небесном и делающего это в притчах. Я остановлюсь только на первой рассказанной в это воскресенье притче – притче о плевелах, которой Иисус стремится продемонстрировать долготерпение Божие, вселяя в наши сердца надежду.

Иисус констатирует тот факт, что на поле, на котором было посеяно доброе семя, появились и плевелы. Под этим термином подразумеваются вообще все сорняки, наносящие вред сельскохозяйственным угодьям. Попутно отметим, что и сегодня земля опустошена многочисленными гербицидами и пестицидами, которые в итоге причиняют значительный ущерб растениям, почве и здоровью. Но это так, между прочим. А в рассказанной притче слуги пошли к хозяину, чтобы разобраться, откуда же взялись плевелы, на что хозяин ответил: «Враг человека сделал это» (Мф 13,28). Ведь мы посеяли доброе семя! Но враг, тот, кто вредит, пришел, чтобы всё испортить. Слуги изъявили желание тут же произвести на поле прополку, но хозяин запретил им, указав на риск уничтожения вместе с сорняками и всходов пшеницы. Он предложил дождаться времени жатвы: только по ее итогам пшеница будет отделена от плевел, которые будут преданы огню. Такое вот мудрое иносказание.

Эта притча иллюстрирует христианский взгляд на историю. Наряду с Богом, представленным в образе хозяина поля, который сеет доброе семя, действует и враг, сеющий плевелы, чтобы заглушить всходы пшеницы. Хозяин действует открыто, при свете солнца, его цель – хороший урожай; враг же пользуется ночной тьмой и действует, руководствуясь завистью, неприязнью, желая всё испортить. Враг, о котором говорит Иисус, имеет конкретное имя: это дьявол, т.е. противник Бога. Его намерение – помешать делу нашего Спасения, сделать так, чтобы Божьему владычеству помешали плохие работники, мятежные сеятели. Действительно, доброе семя и плевелы олицетворяют не абстрактные добро и зло, нет, они символизируют нас, людей, имеющих шанс пойти или за Богом, или за дьяволом. Часто мы слышим, что в семье, которая прежде жила в согласии, со временем начались войны, появилось нездоровое соперничество на почве зависти… Что в считавшихся безопасными районах совершаются преступления. В этом случае мы говорим: «Кто-то нагрянул туда и посеял раздор». Или: «Этот человек своим поведением сеет вокруг вражду». Сеяние зла – вот неизменный фактор любого разрушения. Всё это производит дьявол и мы сами, если впадаем в искушение, распространяем дурные слухи о ближних, чтобы навредить им.

Стремление слуг – немедленно истребить зло, а конкретно – плохих людей, но хозяин демонстрирует куда большую мудрость и дальновидность: слугам надлежит выучиться ждать, ибо терпение, умение достойно сносить гонения и вражду является неотъемлемой частью христианского призвания. Зло, разумеется, должно быть решительно искоренено, но его носителями являются определенные люди, по отношению к которым необходимо оставаться терпеливыми. Речь при этом идет не о той лицемерной толерантности, за которой обычно кроется равнодушие, но о справедливости, приправленной и смягченной милосердием. Ведь Иисус пришел, чтобы прежде всего взыскать грешников, а не праведников, исцелять больных, а не здоровых (ср. Мф 9,12-13), а значит, и деятельность каждого из нас, Его учеников, должна быть обращена не на подавление злых людей, но на их спасение. В этом суть терпения.

Сегодняшнее Евангелие иллюстрирует два способа того, как можно действовать и жить в истории. С одной стороны, мы имеем подход дальновидного землевладельца; с другой – подход его озабоченных проблемой слуг. Им важно вычищенное, без сорняков поле, а хозяину – сбережение всех семян. Господь приглашает нас разделить Его подход, в центре которого – Доброе Семя, умение сберечь и отстоять его в окружении сорняков. Должным образом сотрудничает с Богом не тот, кто нацелен на выискивание слабостей и недостатков у окружающих, а тот, кто умеет замечать всё то доброе, что тихо и скромно произрастает на церковной ниве, на поле истории человечества, и бережно ухаживает за ним вплоть до полного вызревания. В конечном же счете только Бог, и исключительно Он один, вознаградит добрых и накажет злых.

Так пусть же Непорочная Дева Мария поможет нам должным образом оценить долготерпение Божие и эффективно подражать ему. Ведь желание Господа заключается в том, чтобы не был потерян ни один из Его сыновей, ни один из тех, кого Он охватывает Своей отцовской любовью.

Перевод «Сибирской католической газеты»