Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 14-е Рядовое воскресенье. 5 июля 2020 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Евангелие этого воскресенья (Мф 11,25-30) четко подразделяется на три смысловые части: в первую очередь, Иисус возносит гимн благословения и благодарения Отцу, за то, что Тот открыл людям бедным и простым тайну Небесного Царства; затем Он указывает на исключительно близкие отношения, связывающие Его Самого с Отцом; а в заключение призывает обремененных земными тяготами прийти к Нему и следовать за Ним, чтобы таким образом обрести утешение.

Итак, Иисус вначале прославляет Отца за то, что Он сокрыл тайны Своего Царства, сокрыл Свою истину от «мудрых и разумных». Эта характеристика явно носит иронический характер: «мудрые и разумные» сами склонны считать себя таковыми, а потому сплошь да рядом имеют невосприимчивые сердца. Истинная мудрость рождается в сердце. Она не связана с одним только рациональным усвоением неких идей. Истинная мудрость входит в сердце, а тот, у кого много знаний, но при этом невосприимчивое сердце, мудрым не является. Иисус свидетельствует, что тайны Его Отца открыты «малым» или «младенцам», то есть тем, кто с доверием воспринимает слово Спасения, открывает ему свое сердце, ощущает свою нужду в этом слове и ожидает от него всего самого лучшего. Сердце такого человека открыто и полно доверия к Господу.

Далее Иисус поясняет, что Сам получил всё от Отца. Он обращается к Нему «Отче Мой», чтобы тем самым продемонстрировать исключительность Своих отношений с Ним. И в самом деле, только между Сыном и Отцом может существовать полная взаимность: один досконально знает другого, один живет в другом. Это эксклюзивное единство чем-то напоминает цветок, который расцветает, чтобы бескорыстно явить миру свою красоту и доброкачественность. Поэтому Иисус призывает: «Придите ко Мне…» (Мф 11,28). Он намеревается подарить нам всё, что получил от Отца. Намеревается подарить нам истину, а Его истина только и может быть дана даром: как Дар, Святой Дух, Наставник Истины.

Как Отец отдает предпочтение «малым», так и Иисус обращается к «труждающимся и обремененным». Более того, Он причисляет к ним и Себя Самого: ведь Он тоже «тихий и смиренный сердцем»(Мф 11,29). Как в первой и третьей заповеди блаженства о нищих духом (т.е. смиренных) и о кротких (ср. Мф 5,3.5). «Тихий и смиренный» Иисус не может быть примером тем, кто просто смирился перед внешними обстоятельствами или является жертвой. Он – пример человека, который в полной мере, «всем сердцем» открылся любви Отчей, т.е. дару Святого Духа. Он –пример «нищих духом» и других «блаженных» в евангельском смысле: тех, кто творит волю Божию и свидетельствует о Его владычестве.

И, наконец, Иисус заявляет, что если мы придем к Нему, то получим облегчение. «Облегчение», которое Иисус дает труждающимся и обремененным, – это не только психологическое утешение или поданная милостыня. Нет, это радость бедняков, возникающая от того, что именно они являются носителями Евангелия и строителями нового мира: в этом состоит «успокоение» и «покой душам нашим». Это та радость, которую дает Иисус. Она имеет беспрецедентный характер. Эта радость – та же, что имеет и Он. Вот послание, адресованное всем нам, всем людям доброй воли. Но с этим же посланием Иисус обращается и ко всему современному миру, в котором так любят превозносить богатых и влиятельных. Мир превозносит богатых и влиятельных всевозможными способами, порой попирая при этом простого человека и его достоинство. Ежедневно нам приходится видеть, как растаптывают бедняков, и в этом также заключается вызов, обращенный к Церкви. Церковь призвана жить делами милосердия и нести Благую Весть бедным, будучи притом тихой и смиренной. Именно такой Иисус хочет видеть Свою Церковь.

Так пусть же Мария, самая смиренная и при этом самая достойная среди всех Божьих творений, испросит для нас у Бога мудрость сердца, чтобы мы научились распознавать знамения присутствия Господа в нашей жизни и были поверенными тех Его тайн, которые сокрыты от надменных, но открываются смиренным.

Перевод «Сибирской католической газеты»