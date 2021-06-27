Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 13-е воскресенье Рядового времени. 27 июня 2021 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

В сегодняшнем Евангельском чтении (Мк 5,21-43) Иисус имеет дело с двумя наиболее драматичными ситуациями, которые доводится переживать людям – смертью и болезнью. При этом Он избавляет от смерти или болезни двух человек: маленькую девочку, которая умирает как раз в тот момент, когда ее отец пошел просить у Иисуса помощи; и женщину, которая много лет страдала кровотечением. Иисус позволяет нашим страданиям и нашей смерти прикоснуться к Себе, совершая при этом два знамения исцеления. Этим Он демонстрирует, что ни страдание, ни смерть не имеют последнего слова. Иисус сообщает нам, что смерть – это еще не конец. Он побеждает этого врага, с которым мы не в состоянии справиться своими силами.

Теперь, когда новости о пандемии всё еще занимают видные позиции в лентах информагентств, мы сосредоточимся на этом знамении – исцелении женщины. В опасности оказалось не только ее физическое здоровье, но и все ее социальные связи были поставлены под сомнение. Почему? Она страдала от кровоточивости, и по понятиям того времени считалась нечистой. И потому была обречена быть маргиналом: у нее не могло быть стабильных отношений; у нее не могло быть мужа; у нее не могло быть семьи и круга друзей. И всё это потому, что она была «нечистой». Она страдала от болезни, сделавшей ее «нечистой». Она жила в одиночестве, с истерзанным болью сердцем. Какая из болезней самая страшная? Туберкулез? Пандемия? Нет. Самая страшная болезнь – это отсутствие любви; это неспособность любить. Эта бедная женщина была больна, да, больна кровоточивостью, но, прежде всего, больна отсутствием любви, больна невозможностью общения с другими людьми. И самое значимое совершенное Иисусом исцеление – это исцеление чувств. Как же нам обрести это исцеление? Нам следует проанализировать свои эмоциональные привязанности: в порядке ли они или поражены болезнью? Поражены болезнью? Иисус способен исцелить их.

История этой безымянной женщины – мы назовем ее так: «безымянная женщина» – это как зеркало, в котором мы можем увидеть самих себя. Это своего рода модельная ситуация. В тексте говорится, что она перепробовала множество лечебных методик, «растратила всё имение свое, но пришла в еще худшее состояние» (Мк 5,26). А разве мы не прибегаем к сомнительным средствам, стремясь утолить свою жажду любви? То мы думаем, что успех и деньги сделают нас счастливыми, но любовь нельзя купить – она бесценна. То мы пытаемся бежать в виртуальное пространство, но любовь осязаема. То мы не принимаем себя такими, какие мы есть, и прячемся, надевая на себя чью-то личину, но любовь – это не видимость. То мы ищем решения своих проблем у экстрасенсов и гуру, чтобы потом очутиться без гроша в кармане и в полном отчаянии, как та женщина. Но та женщина избрала Иисуса и бросилась к Нему сквозь толпу, дабы прикоснуться к Его одежде. Иными словами, эта женщина взыскует прямого контакта с Иисусом, физического контакта. В наше время мы как никогда ощущаем острую нужду в интенсификации контактов, мы как никогда глубоко понимаем, как же нам важны отношения. Но в контактах и отношениях нуждается и Иисус. Мы сплошь да рядом ограничиваемся в отношениях с Господом одним лишь соблюдением некоторых заповедей и попугайским повторением молитв, а Господь ждет настоящей встречи с нами – ждет, когда мы распахнем перед Ним наши сердца, подобно той женщине коснемся Его одежд в надежде на полное исцеление. По мере приближения к Иисусу выздоравливают наши чувства и эмоциональные привязанности.

Иисус очень хочет этого. И в самом деле, мы читаем, что, даже будучи сдавленным со всех сторон толпой, Иисус оглядывается, чтобы найти того, кто прикоснулся к Нему. Ученики говорят Ему: «Ты видишь, что народ теснит Тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко Мне?». Так себя ведет Иисус: вокруг Него множество людей, но Он отправляется на поиски человека, на поиски искренне уверовавшего в Него сердца. Иисус принимает во внимание не «общую картину», как это делаем мы, но обращает Свой взгляд на конкретного человека. Он не останавливается на язвах и преступлениях прошлого, Он не считается с запретами, налагаемыми грехами и предрассудками. У всех нас есть своя «история», и все мы в курсе неприглядных моментов этой нашей «истории» – тех моментов, которые мы предпочитаем хранить в тайне. Иисус проникает в наше «тайное», но лишь за тем, чтобы это «тайное» исцелить. Не так как мы: ведь мы с удовольствием проникаем в чужие «тайны», чтобы посплетничать о них, чтобы кого-то разоблачить, «вывести на чистую воду». Каков этот наш горизонт? Что общего у него с подходом Иисуса, единственная цель Которого – спасать нас? Иисус смотрит на нас «из сегодняшнего дня», не принимая во внимание нашу оставшуюся в прошлом «неприглядную историю». Иисус выходит за редуты грехов. Иисус выходит за ограду предрассудков. Иисус не останавливается на внешних проявлениях, но проникает в самую глубину сердца. И Он исцеляет именно эту, всеми презираемую нечистую женщину. Он нежно именует ее «дочерью» (Мк 5,34). Образ действий Иисуса характеризуется вниманием, состраданием и нежностью: «Дочь…». Иисус высоко оценивает веру женщины и возвращает ей уверенность в себе.

Дорогая сестра, дорогой брат, ты, стоящий или стоящая здесь, позволь Иисусу взглянуть на тебя и исцелить твое сердце. Меня это тоже касается: пусть Иисус взглянет и в мое сердце, пусть исцелит его. А если вы уже почувствовали на себе нежный взгляд Иисуса, подражайте Ему и поступайте так, как поступал Он. Оглянитесь вокруг и вы увидите, сколько же людей рядом с вами ощущают себя уязвленными и одинокими. Им очень важно почувствовать себя любимыми: так сделайте же шаг навстречу им! Иисус просит вас научиться смотреть глубже: не ограничиваться внешним, а проникать в само сердце. Научиться смотреть не с осуждением, а доброжелательно. Давайте раз и навсегда откажемся от осуждения кого бы то ни было! Иисус просит нас научиться смотреть не осуждая. Ведь одна только любовь может исцелять. Так пусть же Владычица наша, Утешительница скорбящих, поможет нам принести благодать исцеления уязвленным сердцем – всем, встреченным нами на нашем жизненном пути. И не судите никого. Не давайте негативную оценку личности или социальному статусу ближнего. Бог любит всех! Не судите; уважайте ближних и относитесь к ним с любовью.

Перевод «Сибирской католической газеты»