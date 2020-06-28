Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 13-е Рядовое воскресенье. 28 июня 2020 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Евангелие нынешнего воскресенья (Мф 10,37-42) содержит настоятельный призыв полностью и бесповоротно отдать себя Господу, пожелавшему заключить с нами союз. Иисус просит Своих учеников со всей серьезностью отнестись к требованиям Евангелия, даже если это потребует от нас жертв и усилий.

Первая настоятельная просьба, с которой Христос обращается к тем, кто следует за Ним, – это поставить любовь к Нему Самому выше семейных привязанностей. Он говорит: «Кто любит отца или мать, […] сына или дочь больше Меня, тот недостоин Меня» (Мф 10,37). Иисус, конечно, не намеревается принизить ценность любви к родителям и детям, но Он знает, что семейные узы, если поставить их на первое место, могут увести прочь от истинного блага. У нас перед глазами наглядные свидетельства этого: проявления коррупции в правящих кругах зачастую возникают именно потому, что любовь к семье для лиц, облеченных властью, порой бывает сильнее, чем любовь к своей стране, и поэтому они назначают своих недостойных родственников на видные должности. То же самое касается и любви к Иисусу: если мы любим кого-то или что-то больше Него, это нехорошо. Нам всем известно множество подобных примеров – когда родственные чувства переплетаются с решениями, противоположными Евангелию. Но если любовь к родителям и детям вдохновляется и очищается любовью к Господу, она становится по-настоящему плодотворной как для самой семьи, так и для многого из того, что выходит за ее узкие границы. Иисус произносит эти Свои слова именно в указанном смысле: подлинная любовь к Нему подразумевает подлинную любовь к родителям и детям. Но всякий раз, когда мы отдаем приоритет «благу семьи», мы вступаем на ложный путь.

Далее Иисус заявляет ученикам: «Кто не берет креста своего и не следует за Мною, тот не достоин Меня» (Мф 10,38). Речь идет о том, чтобы следовать за Христом по пути, которым прошел Он сам, не ища притом легких решений. Без креста не бывает истинной любви. Любовь имеет свою цену, которую необходимо заплатить лично. Об этом хорошо знают многие матери, многие отцы, жертвующие собой ради детей, несущие самые настоящие кресты из любви к ним. Крест, который мы несем вместе с Иисусом, нас не пугает: ведь Он всегда рядом с нами, Он неизменно поддерживает нас в минуты самых тяжких испытаний, исполняет нас силой и бесстрашием. Нельзя спасать свою жизнь трусливым и эгоистичным поведением. Иисус предупреждает: «Сберегший душу (жизнь) свою, потеряет ее. А потерявший душу (жизнь) свою ради Меня сбережет ее» (Мф 10,39). Это главный парадокс Евангелия. Примеров такого рода мы имеем множество! Мы видим, как в наши дни огромное количество наших современников несет свой крест, помогая другим людям, жертвуя собой ради них, прежде всего ради тех, кто имеет множество проблем по причине пандемии. Вместе с Иисусом мы можем делать это…, мы обретаем полноту жизни и радости, если приносим себя в дар ради Евангелия и братьев, делая это со всей искренностью, открытостью и доброжелательностью.

Если мы будем так поступать, то сможем надеяться на великодушие и признательность со стороны Бога. Об этом нам напоминает Иисус: «Кто принимает вас, Меня принимает…, и кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика…, не потеряет награды своей»(Мф 10,40.42). Щедрая признательность Бога Отца касается даже самых скромных проявлений любви и служения братьям. Так в эти дни я услышал от одного священника, как он был до глубины души потрясен, когда в приходе к нему подошел мальчик и сказал: «Отче, вот мои сбережения. Их немного, но это для ваших бедных, для тех, кто терпит нужду из-за пандемии». Это дело маленькое, но, вместе с тем, и очень большое. Подобная чуткость заразительна, при виде ее у нас возникает спонтанное желание поблагодарить тех, кто заботится о наших нуждах. Если кто-то изъявляет желание нам послужить, мы не должны воспринимать это как должное. Нет! Множество дел совершается совершенно бескорыстно. Подумайте о волонтерском служении, которое стало одним из величайших дел итальянского общества. Волонтеры… Сколько из них пожертвовали своей жизнью во время пандемии! И они делали это из любви, исключительно ради бескорыстного служения.

Умение быть признательным – это прежде всего признак хорошего воспитания, но также и отличительная черта христианина. Это простой, но подлинный признак Царства Божьего, Царства бескорыстной и благодарной любви. Так пусть же Пресвятая Мария, возлюбившая Иисуса больше собственной жизни и последовавшая за Ним вплоть до подножия Креста, поможет нам изо дня в день предстоять Богу с искренним сердцем, предавая суду Его Слова все свои дела и все свои решения.

Перевод «Сибирской католической газеты»