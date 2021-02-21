Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 1-е воскресенье Великого Поста. 21 февраля 2021 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, buongiorno!

В минувшую среду покаянным обрядом возложения пепла мы вступили в Великий Пост. Сегодня, в первое воскресенье этого литургического периода, Слово Божье указывает нам, каким должен быть плодотворный путь длиною в сорок дней, ведущий нас к достойному празднованию Пасхи. Это путь Иисуса, которому в сегодняшнем Евангелии дается краткое, как это вообще свойственно евангелисту Марку, резюме. Святой Марк сообщает, что перед началом Своей проповеди Иисус удалился на сорок дней в пустыню, где Его искушал сатана (Мк 1,12-15). «Немедленно после того Дух ведет Его в пустыню», – читаем мы в Евангелии. Святой Дух сошел на Иисуса сразу же после крещения, которое Он принял в реке Иордан от Иоанна. Тот же самый Дух побуждает теперь Иисуса отправиться в пустыню, чтобы там встретиться лицом к лицу с искусителем и сразиться с дьяволом. Вся жизнь Иисуса проходит под знаком Духа Божьего, Который воодушевляет, вдохновляет и направляет Его.

Но давайте поразмышляем о том, что такое пустыня. Давайте хоть немного задумаемся об этой естественной, но в то же время глубоко символической среде, играющей столь заметную роль в Библии. Пустыня – это место, где Бог обращается непосредственно к сердцу человека, и где молитва является нашим ответом Богу. Иными словами, пустыня есть образ уединения, символ отрешившегося от мирских вещей сердца, которое, оставшись в этом святом одиночестве, открывается Слову Божьему. Но это также место испытаний и соблазнов, в котором искуситель, играя на человеческих немощах и нуждах, подсказывает своим лживым голосом, альтернативным Гласу Божьему, предлагает этим «альтернативным голосом» вступить на другой путь, путь лжи и обмана. Искуситель соблазняет. Действительно, в те сорок дней, которые Иисус провел в пустыне, началась «дуэль» между Ним и дьяволом, а завершится она Страстями и Крестом. Всё служение Христа – это непрестанная борьба против лукавого во многих его проявлениях: исцеление от болезней, изгнание бесов, прощение грехов. Это непрекращающаяся борьба. На ее первом этапе, в ходе которого Иисус дает понять, что Он говорит и действует от лица Бога, может показаться, что дьявол берет верх: ведь Сын Божий отвергнут, всеми оставлен и, наконец, схвачен и приговорен к смерти. Кажется, будто дьявол победил. Кажется, будто он победитель. На самом же деле смерть была той последней «пустыней», которую суждено было пересечь Иисусу, чтобы окончательно победить сатану и освободить всех нас от его власти. Таким образом Иисус был как бы побежден в пустыне смерти, чтобы одержать решительную победу в Воскресении.

Читаемое ежегодно в начале Великого Поста Евангелие искушений Иисуса в пустыне напоминает нам о том, что жизнь христианина, идущего по стопам Господа, есть непрерывная битва против духа зла. В Евангелии мы читаем о том, как Иисус добровольно встретился лицом к лицу с искусителем и победил его. В то же время этот фрагмент показывает, что дьяволу дана возможность подвергать и нас своим искушениями. Мы должны отдавать себе отчет в присутствии этого коварного врага, который желает нашего вечного осуждения, который радуется нашим неудачам. Нам необходимо подготовиться к защите от него, к борьбе с ним. Благодать Божья дает нам уверенность, что верой, молитвой и покаянием мы сможем одолеть врага. Но я хотел бы здесь подчеркнуть еще одну вещь: претерпевая искушения, Иисус никогда не вступает в диалог с дьяволом, никогда. За всю Свою жизнь Иисус ни разу не разговаривал с дьяволом, ни разу. Он либо изгоняет бесов из одержимых, либо выносит дьяволу Свое осуждение, либо демонстрирует Свое неприятие, но никогда не вступает с дьяволом в диалог. Но кажется, будто в пустыне такой диалог всё-таки состоялся, поскольку дьявол делает там Иисусу три предложения, а Иисус отвечает. Но Иисус отвечает не «своими словами». Он отвечает Словом Божьим, тремя цитатами из Священного Писания. Это пример для всех нас. Всякий раз, когда соблазнитель приближается к нам, он начинает нас искушать: «А задумаемся об этом, а давайте сделаем то…». Соблазн в том и заключается, чтобы начать разговаривать с ним, как это в свое время сделала Ева. Ева сказала: «Нет, мы можем… Только от этого…». Она вступила в диалог. Если мы вступим в диалог с дьяволом, то неизбежно потерпим поражение. Держите это в своей голове и в своем сердце: вы никогда не должны вступать в диалог с дьяволом, никакой диалог с ним невозможен. Действенно только Слово Божье.

Во время Великого Поста Святой Дух ведет и нас, как Иисуса, в пустыню. Пустыня в данном случае – это не место в физическом пространстве, а, скорее, экзистенциальное измерение, в котором мы можем пребывать в безмолвном сосредоточении и слушать слово Божье, «чтобы в нас свершилось истинное обращение». Так не опасайтесь же «пустыни», ищите эти моменты усиленной молитвы, святой тишины, позвольте им войти в свою жизнь. Не бойтесь. Мы призваны пойти по стопам Бога, возобновляя свои крещальные обеты, в том числе, отрекаясь от сатаны и всех дел его, как и всех его пустых обещаний. Рядом таится враг, будьте осторожны. Никогда не разговаривайте с ним. Вверим себя материнскому заступничеству Девы Марии.

Перевод «Сибирской католической газеты»