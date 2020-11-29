Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в 1-е воскресенье Адвента. 29 ноября 2020 г., площадь Св. Петра

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Сегодня, в первое воскресенье Адвента, начинается новый литургический год. Таким образом Церковь отмеряет ход времени празднованием главных событий из жизни Иисуса и воспоминанием ключевых событий Истории Спасения. Поступая так, она, как это пристало Матери, освещает нам наши жизненные пути, поддерживает нас в наших повседневных трудах и подводит нас к финальной встрече со Христом. Сегодняшняя Литургия Слова приглашает нас вступить в первое из сакральных «времён года» (а это и есть Адвент), вступить в очередной литургический год, приступить к подготовке к Рождеству, войти в период ожидания и надежды. Адвент есть время ожидания и надежды.

Апостол Павел (см. 1 Кор 1,3-9) указывает на предмет нашего ожидания. Что это? «Явление Господа» (1 Кор 1,7). Апостол призывает христиан Коринфа, а с ними и нас тоже, сосредоточиться на встрече с Иисусом. Для христианина самое главное – это непрестанно длящаяся встреча с Господом, пребывание с Господом. Тем самым, выработав у себя привычку к общению с Господом в нашей земной жизни, мы готовимся к финальной встрече с Ним, к тому, чтобы пребывать с Ним в вечности. Финальная встреча с Господом будет иметь место при конце света. Однако Господь уже приходит к нам, приходит ежедневно, изливая на нас Свою благодать, чтобы мы творили добро – и себе самим, и другим людям. Наш Бог – это «Бог-который-приходит». Не забывайте об этом: Бог есть «Бог, Который приходит», Который постоянно приходит. Он не подведет наших ожиданий! Господь никогда не разочаровывает. Он, возможно, заставит нас ждать, Он заставит нас провести какое-то время во тьме. Всё это для того, чтобы наши ожидания должным образом созрели, но в конечном итоге Он не разочарует. Господь приходит постоянно, Он всегда рядом с нами. Временами Он как бы прячется, но приходит обязательно. Он пришел в определенный исторический момент и стал человеком, чтобы взять на Себя наши грехи. Праздник Рождества Христова как раз и посвящен первому пришествию Иисуса в конкретный исторический момент. Христос также придет в конце времен, чтобы стать Верховным Судией. Он же приходит ежедневно, посещая Свой народ, лично посещая каждого человека, приступающего к Нему в Слове и Таинствах, а также в лице своих братьев и сестер. Священное Писание сообщает нам, что Иисус стоит у дверей и стучит. Он стучится каждый день. Он стоит у дверей наших сердец. Он стучит. Знаете ли вы, как услышать стучащегося Господа? Господа, Который стучится, Который пришел сегодня навестить вас, Который стучится в ваше сердце так настойчиво, так целеустремленно, с таким вдохновением? Он пришел в Вифлеем, Он же придет и в конце бытия мира, а тем временем Он ежедневно приходит к нам. Будьте внимательны, наблюдайте за тем, что происходит в ваших сердцах, когда Господь стучится в них.

Нам хорошо известно, что вся наша жизнь складывается из взлетов и падений, из света и тени. У всех нас случаются минуты разочарований, неудач и утрат. Да и сама ситуация, в которой мы ныне оказались, – ситуация отмеченная пандемией, – порождает беспокойство, страх и разочарование в душах многих людей. Для нас существует реальный риск впасть в пессимизм, в замкнутость и апатию. Ка же нам реагировать на всё это? В Респонсорийном Псалме сегодняшней Мессы есть такие слова: «Душа наша уповает на Господа: Он – помощь наша и защита наша; о Нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали» (Пс 33,20-21). То есть душа, ожидающая, с упованием ожидающая Господа, сможет припасть к источнику сил и утешения в самые темные моменты своей жизни. Каков же источник этих сил, этого упования? Откуда они берут свое начало? Они рождены надеждой. И надежда не постыжает. Надежда есть та добродетель, вооружившись которой мы устремляемся вперед, навстречу Господу.

Адвент есть непрерывно звучащий призыв к надежде. Адвент напоминает нам о том, что Бог постоянно присутствует в истории, дабы привести ее к окончательному исполнению, привести нас к окончательному исполнению, а это исполнение есть Господь, Господь наш Иисус Христос. Бог постоянно присутствует в истории человечества, Он – «Бог-с-нами». Бог не далек от нас, Он всегда с нами, до такой степени рядом, что раз за разом стучится в двери нашего сердца. Бог идет бок о бок с нами, чтобы поддерживать нас. Господь не оставляет нас ни на мгновенье. Он сопровождает нас во всех перипетиях нашего жизненного пути, помогая нам уяснить смысл этого нашего путешествия, постичь смысл повседневной жизни. Он дает нам силы и мужество всякий раз, когда на нас обрушиваются испытания, когда мы страдаем. В разгар экзистенциальных бурь Бог снова и снова протягивает нам Свою руку и спасает нас от угроз. Как это прекрасно! В Книге Второзакония есть превосходный фрагмент – Пророк говорит народу: «Ибо есть ли какой великий народ, к которому боги [его] были бы столь близки, как близок к нам Господь, Бог наш» (Втор 4,7). Нет никого, только одни мы имеем эту благодать иметь «Бога-рядом-с-нами». Мы ожидаем Бога, мы надеемся, что Он проявит Себя. Но ведь и Он тоже надеется, что мы явим себя Ему!

Так пусть же Пресвятая Мария, Дева, умевшая ждать, с первых же шагов сопутствует нам в этом новом литургическом году и поможет нам исполнить задание, вверенное ученикам Иисуса. Что же это за задание? То, которое было сформулировано через апостола Петра: «[Будьте] всегда готовы дать ответ всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании» (ср. 1 Петр 3,15).

Перевод «Сибирской католической газеты»